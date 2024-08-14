كشفت تقارير صحفية عن تلقي هانزي فليك، مدرب برشلونة، أخبارا إيجابية بشأن لاعبه بيدري، والذي غاب طوال الفترة الماضية عن الفريق بسبب الإصابة.

وكانت نتائج البلوغرانا خلال فترة الإعداد متذبذبة، رغم الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي خلال الجولة التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وآخر مباراة خاضها برشلونة كانت في كأس خوان غامبر أمام موناكو، وسقط الفريق في خسارة قاسية أمام جماهيره، وعلى ملعب "منتغويك" بنتيجة 3-0، وهو ما أقلق الجماهير.

وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "بيدري يحرز تقدماً ثابتاً في تعافيه، ويقترب أكثر فأكثر من العودة إلى الملاعب، وخلال تدريبات الأربعاء، لامس عشب الملعب لتنفيذ جزء من التدريب مع المجموعة، كما يواصل اللاعب تدريباته في صالة الألعاب الرياضية، ولا يريد التسرع، وفي الوقت الحالي، ضمه فليك إلى الجلسة لاستعادة حساسية الملعب".

وقال اللاعب قبل مباراة كأس خوان غامبر أمام موناكو إنه كان يعمل على العودة في أقرب وقت ممكن بعد تعرضه للإصابة خلال بطولة أوروبا.

وفي يوليو، غادر بيدري معسكر المنتخب الإسباني بعد تعرضه "لإصابة جانبية داخلية من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى".

وخاض بيدري جزءًا من المران الصباحي استعدادًا لأولى المباريات أمام فالنسيا ببطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام يوم السبت 17 أغسطس.

وربما يكون بيدري جاهزًا لتلك المباراة وفقًا لما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة في التدريبات، ولكن القرار النهائي سيكون في يد المدرب هانزي فليك.