"الجندل جندل الأهلي".. تعليق مثير من وليد الفراج حول مفاجأة كأس الملك (فيديو)

أدلى الإعلامي وليد الفراج بتعليق مثير حول خسارة الأهلي أمام الجندل وتوديعه مبكرًا منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتلقى الأهلي الهزيمة على يد الجندل بنتيجة 1-2 مساء الاثنين ليودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32 للبطولة.

وقال الفراج عبر قناة (MBC ACTION) "الجندل "جندل" الأهلي، وحقق أكبر مفاجأة في الكأس".

وأضاف "الجندل صعد إلى دوري يلو قبل موسم واحد، واحتل المركز الحادي عشر بالموسم الفائت، كما أنه يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الموسم الحالي".

وتابع "هذه الهزيمة تهدم أي حديث عن الدعم والمشاكل المالية، الأهلي على الأقل ينفق 200 أو 300 مليون ريال في الموسم والفوارق المالية بينه وبين الجندل شاسعة للغاية".

ويعد الأهلي الأكثر تحقيقًا لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 مرة آخرها موسم 2015 – 2016.

وسيطر الهلال على لقب البطولة في آخر نسختين ليرفع رصيده إلى 11 مرة، ويصبح ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة خلف الأهلي.