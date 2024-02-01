هل سيتعاقد الأهلي مع حارس مرمى؟

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن لجنة الكرة بالاشتراك مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، أغلقت صفحة التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الأهلي كان يرغب في التعاقد مع حارس مرمى لدعم الفريق في البطولة الأفريقية، ولكن بعد غلق القيد الأفريقي لم تكن لدى النادي رغبة في التعاقد مع حارس سيلعب محليًا فقط.

وأضاف: "الجهاز الفني سيدعم مصطفى شوبير للعب أساسيًا وتجهيزه محليًا من أجل المشاركة في أفريقيا".

وأتم: "المجلس أغلق ملف التعاقد مع حارس مرمى، حاليًا، والتركيز على التعاقد مع مهاجم تحت السن".