هل سيتعاقد الأهلي مع حارس مرمى؟
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مصير التعاقد مع حارس مرمى، بعد تمديد فترة القيد في مصر، وذلك بعد فشل التعاقد مع محمد أبو جبل والذي كان البديل الجاهز بعد إصابة محمد الشناوي.
وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن لجنة الكرة بالاشتراك مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، أغلقت صفحة التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر أن الأهلي كان يرغب في التعاقد مع حارس مرمى لدعم الفريق في البطولة الأفريقية، ولكن بعد غلق القيد الأفريقي لم تكن لدى النادي رغبة في التعاقد مع حارس سيلعب محليًا فقط.
وأضاف: "الجهاز الفني سيدعم مصطفى شوبير للعب أساسيًا وتجهيزه محليًا من أجل المشاركة في أفريقيا".
وأتم: "المجلس أغلق ملف التعاقد مع حارس مرمى، حاليًا، والتركيز على التعاقد مع مهاجم تحت السن".
يذكر أن الأهلي أعلن، أمس الأربعاء، قيد المهاجم وسام أبو علي، بالإضافة إلى 6 ناشئين في القائمة التي تستعد لاستكمال رحلة الفريق للدفاع عن لقبه القاري.
وتعاقد الأهلي مع الفلسطيني أبو علي قادمًا من نادي سيريوس السويدي في عقد يمتد إلى 4 سنوات ونصف.
وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت: "قام الجهاز الإداري للفريق الأول بقيد الفلسطيني وسام أبو علي و 6 ناشئين، هم: حازم جمال، وإسلام عبد الله، ويوسف عبد الحفيظ، وإبراهيم عبد الحكيم، ومصطفى أبو الخير، ومحمد عبد الله، في القائمة الأفريقية".
ويتصدر الأهلي، المتوَّج باللقب القاري 11 مرة وهو رقم قياسي، المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز القادم من تنزانيا والذي خاض مباراة واحدة.