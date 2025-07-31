مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وسيؤول

يواصل فريق برشلونة استعداداته للموسم الجديد بمواجهة ودية أمام سيؤول الكوري الجنوبي، يوم الخميس، ضمن جولته التحضيرية في آسيا بقيادة المدرب هانزي فليك.

وكان الفريق الكتالوني قد استهل جولته الآسيوية بانتصار ثمين على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1، ويأمل في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وبناء الزخم قبل انطلاق الموسم.

أخبار ذات علاقة "عضة كلب" تنقل نجم برشلونة السابق إلى المستشفى

أخبار ذات علاقة رغم إجرائه عملية جراحية.. تير شتيغن يصدر أزمة جديدة لبرشلونة

وأبرم برشلونة بعض التعاقدات هذا الصيف، بضم ماركوس راشفورد، وروني بردغي، وحارس المرمى خوان جارسيا.

ومن المتوقع اعتماد فليك على ماركوس راشفورد في تشكيل برشلونة لمباراة اليوم أمام سيؤول، في خط هجوم الفريق الكتالوني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية ومصر.