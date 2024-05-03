على الهواء.. جمع تبرعات لنقل نجمين إلى برشلونة (فيديو)
أطلق الإعلامي الشهير غوتا جوردي عرضًا لإرساله إلى رئيس برشلونة خوان لابورتا؛ لتسهيل التعاقد مع النجمين إيرلينغ هالاند وجوشوا كيميتش.
ويستند العرض على جمع خمسة يورو من كل مشجع لبرشلونة من جميع أنحاء العالم.
وقال غوتا جوردي: "أريد أن أطلق فكرة، اقتراح لمجلس الإدارة، من شأنه أن يجعلنا أكثر تميزًا وسنكون أكثر من مجرد نادٍ".
وأضاف: "سنرسله إلى الرئيس، ليس فقط للأعضاء، ولكن للجميع، إذا ساهم كل مشجع لبرشلونة بمبلغ 5 يورو، فسنكون قادرين على التعاقد مع أي لاعب نريده".
وأضاف: "نحن نادي الشعب، ليس لدينا فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) الذي يكسب 105 ملايين يورو يوميًا مع شركته، ويمكنه التوقيع مع كيليان مبابي".
وفي البودكاست، الذي كشف فيه غوتا جوردي عن حملته، شارك رئيس برشلونة السابق جوان غاسبارت والمستشار السابق والمرشح الرئاسي السابق توني فريكسا، إلى جانب لويس كاراسكو مدير الحملة الانتخابية لرئيس برشلونة خوان لابورتا.
وذهب لويس كاراسكو إلى أبعد من ذلك بإعلان أن الاقتراح المذكور موجود بالفعل في برشلونة.
وكشف: "هناك عرض جيد جدًا من وكالتي، وتم تسليمه بالفعل إلى برشلونة ويسير في هذا الاتجاه، ويسمى "التمويل الجماعي لبرشلونة".
وأوضح: "لقد كانت هناك منذ أشهر ولكن لا يمكن التفكير فيها إلا في وقت بالغ الإلحاح، لكنها حملة لطيفة للغاية لأنها لا تقول فقط أن الأعضاء لديهم علاقة ما ببرشلونة، بل الأعضاء هم برشلونة".
وأوضح: "وبالتالي فإن المفهوم "لا يتعلق بأخذ 20 يورو لأعطيها لك، بل سأخرج 20 يورو وأضعها في جيبي الآخر لأنني برشلونة وأطعم نفسي، إنها ليست مسألة صدقة بل مشاركة".
وانتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي، ودعم العديد من المتابعين الفكرة، لكنها تعرضت أيضا للسخرية خاصة من مشجعي ريال مدريد.
ويعاني برشلونة وضعا اقتصاديا معقدا منذ سنوات، تسبب بفشل تجديد عقد نجمه التاريخي ليونيل ميسي ورحيله مجانا صيف عام 2021.
ويتردد أنه بسبب الأزمة المالية قد يتجه برشلونة لبيع رونالد أراوخو أو فرينكي دي يونغ.