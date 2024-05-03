على الهواء.. جمع تبرعات لنقل نجمين إلى برشلونة (فيديو)

أطلق الإعلامي الشهير غوتا جوردي عرضًا لإرساله إلى رئيس برشلونة خوان لابورتا؛ لتسهيل التعاقد مع النجمين إيرلينغ هالاند وجوشوا كيميتش.

ويستند العرض على جمع خمسة يورو من كل مشجع لبرشلونة من جميع أنحاء العالم.

وقال غوتا جوردي: "أريد أن أطلق فكرة، اقتراح لمجلس الإدارة، من شأنه أن يجعلنا أكثر تميزًا وسنكون أكثر من مجرد نادٍ".

وأضاف: "سنرسله إلى الرئيس، ليس فقط للأعضاء، ولكن للجميع، إذا ساهم كل مشجع لبرشلونة بمبلغ 5 يورو، فسنكون قادرين على التعاقد مع أي لاعب نريده".

وأضاف: "نحن نادي الشعب، ليس لدينا فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) الذي يكسب 105 ملايين يورو يوميًا مع شركته، ويمكنه التوقيع مع كيليان مبابي".

وفي البودكاست، الذي كشف فيه غوتا جوردي عن حملته، شارك رئيس برشلونة السابق جوان غاسبارت والمستشار السابق والمرشح الرئاسي السابق توني فريكسا، إلى جانب لويس كاراسكو مدير الحملة الانتخابية لرئيس برشلونة خوان لابورتا.