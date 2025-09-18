صدمة.. جون إدوارد يهدد مجلس إدارة الزمالك بالرحيل

هدد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بالاستقالة والرحيل بسبب الأزمة المالية القوية التي تضرب النادي، والتي تسببت في تأخر صرف مستحقات اللاعبين والمدير الفني يانيك فيريرا وجهازه المعاون، حتى الآن.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد.

ودخل النادي الأبيض في أزمة كبيرة بسبب سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر من قبل وزارة الإسكان المصرية، وهي ما كانت تدر على النادي أموالا كبيرة نتيجة الاستثمارات التي قرر النادي تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبيع عدد من المشاريع التي كانت ستنفذ على الأرض، ودخل النادي في مفاوضات قوية مع الوزارة لحل الأزمة بشكل عاجل وإعادة الأرض وبدء تنفيذ الإنشاءات عليها في أسرع وقت.

وقال تقرير لقناة "صدى البلد"، إن "جون إدوارد عمل في صمت خلال الفترة الماضية وكوّن فريقًا جيدًا ووضع شروطًا على طاولة مجلس الإدارة بضرورة استقرار هذا الفريق، ولكن يبدو أن هذا الأمر سيكون صعبا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف التقرير: "جون إدواورد هدد بالرحيل عن نادي الزمالك ما لم يتم تسوية المديونيات الموجودة الخاصة باللاعبين وبه هو شخصيا، لأنه عندما تعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد دفع لهم مقدمات التعاقد من شركته الخاصة، بالتالي هو يبحث عن حقه، واللاعبون لديهم مستحقات من الموسم الماضي".

وأشار التقرير إلى أن "جون إدوارد دفع ما يقارب الـ300 مليون جنيه مصري للاعبين، وخفض ميزانية الزمالك بنسبة 25% وخلص النادي من مرتبات كبيرة، وهبط بمعدل الأعمار السنية بالفريق".

وشدد: "مسؤولو نادي الزمالك وعدوا جون إدوارد بحل الأمور المالية خلال أيام، خاصة مع اقتراب حل أزمة أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، ولكنه أمهل مسوؤلي القلعة البيضاء حتى بداية أكتوبر المقبل وإن لم يحصل على مستحقاته والمدرب ومعاونيه سيسحب استثماراته ويرحل عن الزمالك، مؤكدًا أنه لن يتحمل أكثر من هذا، ووفقا لعقده المعتمد فهو المسؤول عن الفريق، وإن لم يتم حل الأمور المالية الحالية فإن تجربته مع الفريق الأبيض ستنتهي".