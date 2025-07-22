"كتفي كله يؤلمني".. كشف سر أعظم لقطات الهلال في كأس العالم للأندية

أغدق البرازيلي ماركوس ليوناردو، نجم نادي الهلال السعودي، بالمديح على المغربي ياسين بونو، حارس مرمى "الزعيم"، كاشفا عن حديثه معه عقب التصدي الإعجازي له في مواجهة مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في أمريكا.

ولمع اسم بونو في مونديال الأندية إثر تصديه لركلة جزاء أمام ريال مدريد الإسباني وخروجه بشباك نظيفة في مباراتين، إضافة إلى تدخلاته الرائعة أمام سيتي، معيدا إلى الأذهان ذكريات ما قدمه في مونديال قطر 2022.

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ونجح الهلال في تحقيق فوز تاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من تسجيل السيتي ثلاثة أهداف، إلا أن الحارس المغربي قدّم أداءً استثنائيا؛ إذ تألق في التصدي لعدد من الفرص الخطيرة، وأنقذ مرماه في أكثر من خمسة أهداف محققة بتدخلات مذهلة، أثارت إعجاب الجماهير، وأشاد بها المحللون.

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وفي الشوط الأول من اللقاء بدا وكأن السيتي في طريقه ليجعل النتيجة 2-0، عندما انفرد البرازيلي سافينيو، وراوغ بونو، لكنه مد جسده ويده بشكل إعجازي لينقذ كرة بدت داخلة المرمى، لينقذ فريقه من تأخر كاد يعقد الأمور.

وعلى الرغم من وداع الفريق للبطولة بالخسارة أمام فلومينينسي إلا أن "الزعيم" تلقى إشادة واسعة من جميع المحللين.

وقال ماركوس ليوناردو في تصريحات إعلامية: "لعبت مع العديد من الحراس، ولكن بونو كان الأفضل من بينهم، فهو ظاهرة وحارس استثنائي".

وأضاف: "من الصعب جدا التسجيل على مرمى ياسين بونو".

وعن لقطة التصدي التاريخية للحارس المغربي، أوضح ليوناردو: "ذهبت لرؤية تلك الكرة حيث كانت مع سافينيو، ثم قلت لبونو كيف تصديت لهذه الكرة؟.. قال لي يا أخي كتفي كله يؤلمني".

وينتهي عقد بونو الحالي بنهاية الموسم المقبل، في صيف 2026، ولكن وفقا لتقارير سعودية فإن الهلال يتجه لتمديد عقده حتى 2027.

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وخاض ياسين بونو مع الهلال 49 مباراة هذا الموسم، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 16 مباراة.