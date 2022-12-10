مباراة الأرجنتين وهولندا.. ميسي يحطم عدة أرقام قياسية مونديالية بهدف وتمريرة حاسمة
دخل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين تاريخ كأس العالم لكرة القدم بعدما صنع 5 أهداف في مراحل خروج المغلوب ليصبح أكثر لاعب صنع أهدافًا في المونديال منذ بدء إحصائيات OPTA في حصر التمريرات الحاسمة في نسخة 1966 في إنجلترا.
ومنح هدف ميسي الذي أحرزه من ركلة جزاء في الدقيقة 73 الفرصة لتجاوز منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف في البطولات الكبرى، حيث حمل هذا الهدف الرقم 23 للنجم الأرجنتيني في البطولات الكبرى مقابل 22 هدفًا لرونالدو.
ودخل النجم الأرجنتيني أيضًا ضمن قائمة من نجوم أمريكا الجنوبية الكبار الذين سجلوا 10 أهداف على الأقل في تاريخ المونديال والتي يتصدرها البرازيلي رونالدو برصيد 15 هدفًا ويليه بيليه 12 هدفًا، ويتساوى ميسي مع مواطنه غابرييل باتيستوتا وتيوفيلو كوبيلاس من بيرو.
وتساوى ميسي مع باتيستوتا في عدد الأهداف مع الأرجنتين في البطولات الكبرى بواقع 23 هدفًا لكل منها، وتبلغ حصيلة كل من النجمين في المونديال 10 أهداف.
وأرسل نجم باريس سان جيرمان الحالي، البالغ من العمر 35 عامًا، تمريرة حاسمة إلى زميله ناويل مولينا داخل منطقة الجزاء ليفتتح أهداف أبطال العالم مرتين في مرمى هولندا في الدقيقة 35 من مباراة الفريقين في دور الثمانية لمونديال قطر.
وتوغل ميسي في عمق دفاع هولندا قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، ومرر إلى مولينا بين المدافعين ليرسل تمريرة أرضية في شباك الحارس الهولندي أندريس نوبيرت في استاد لوسيل.
وبحسب إحصائيات OPTA، فإن ميسي بهذه التمريرة صنع 5 أهداف في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم منذ أن بدأت شركة إحصائيات كرة القدم حصد التمريرات الحاسمة في كأس العالم في النسخة التي استضافتها إنجلترا وتوجت بلقبها العام 1966 .
وتجاوز الهداف التاريخي لبرشلونة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي صنع 4 أهداف في أدوار خروج المغلوب في تاريخ المونديال.
ويحمل "ميسي" آمال بلاده على كتفيه، بينما يتطلع إلى تتويج مسيرة استثنائية تتضمن 7 جوائز للكرة الذهبية وألقابًا عديدة على مستوى الأندية، لكنه فاز بلقب وحيد فقط مع الأرجنتين وهو لقب كأس كوبا أمريكا العام الماضي.
ويتطلع نجم باريس سان جيرمان لقيادة منتخب بلاده إلى لقب في آخر بطولاته لكأس العالم، إذ إنه من غير المتوقع أن يشارك في مونديال 2026 في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.