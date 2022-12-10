مباراة الأرجنتين وهولندا.. ميسي يحطم عدة أرقام قياسية مونديالية بهدف وتمريرة حاسمة

ودخل النجم الأرجنتيني أيضًا ضمن قائمة من نجوم أمريكا الجنوبية الكبار الذين سجلوا 10 أهداف على الأقل في تاريخ المونديال والتي يتصدرها البرازيلي رونالدو برصيد 15 هدفًا ويليه بيليه 12 هدفًا، ويتساوى ميسي مع مواطنه غابرييل باتيستوتا وتيوفيلو كوبيلاس من بيرو.

وتساوى ميسي مع باتيستوتا في عدد الأهداف مع الأرجنتين في البطولات الكبرى بواقع 23 هدفًا لكل منها، وتبلغ حصيلة كل من النجمين في المونديال 10 أهداف.

وأرسل نجم باريس سان جيرمان الحالي، البالغ من العمر 35 عامًا، تمريرة حاسمة إلى زميله ناويل مولينا داخل منطقة الجزاء ليفتتح أهداف أبطال العالم مرتين في مرمى هولندا في الدقيقة 35 من مباراة الفريقين في دور الثمانية لمونديال قطر.

وتوغل ميسي في عمق دفاع هولندا قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، ومرر إلى مولينا بين المدافعين ليرسل تمريرة أرضية في شباك الحارس الهولندي أندريس نوبيرت في استاد لوسيل.

وبحسب إحصائيات OPTA، فإن ميسي بهذه التمريرة صنع 5 أهداف في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم منذ أن بدأت شركة إحصائيات كرة القدم حصد التمريرات الحاسمة في كأس العالم في النسخة التي استضافتها إنجلترا وتوجت بلقبها العام 1966 .