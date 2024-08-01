أحرز النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي هدفا مذهلًا، في شباك آرسنال، خلال مباراة الفريقين فجر اليوم الخميس.

ويلعب ليفربول ضد آرسنال، خلال جولتهما التحضيرية في أمريكا، على ملعب "لينكولن فاينانشال" فيلادلفيا.

وفي الدقيقة 13 تسلم صلاح بينية سحرية من زميله هارفي إيليوت، وانطلق بسرعة مذهلة من منتصف الملعب، ولم يلحق به دفاع الغانرز، حتى وصل إلى منطقة الجزاء، وسدد بمهارة محرزًا هدف الريدز الأول.

وكان ليفربول قد نجح في الفوز بالمباراة الأولى الودية ضد ريال بيتيس بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت بينهما في افتتاح الجولة التحضيرية للريدز، وسجل هدف اللقاء دومينيك سوبوسلاي.

وإثر انتهاء جولة الولايات المتحدة، يعود ليفربول إلى إنجلترا لمواجهة إشبيلية الإسباني على ملعب آنفيلد يوم الـ11 من أغسطس المقبل، قبل بدء منافسات الموسم الجديد.

ويفتتح "الريدز" موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إبسويتش تاون، يوم الـ17 من أغسطس على ملعب الأخير