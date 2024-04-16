تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة العربية والأوروبية.

وتلعب مباراتان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومباراة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

برشلونة VS باريس سان جيرمان، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports HD 1.

بروسيا دورتموند VS أتلتيكو مدريد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports HD 2.

دوري أبطال آسيا:

العين VS الهلال، الساعة 19:00، على قناتي beIN Sports AFC HD، وSSC1 HD.

دوري أدنوك للمحترفين:

الجزيرة VS خورفكان، الساعة 17:00 على قناة أبو ظبي الرياضية.

عجمان VS البطائح، الساعة 17:00 على قناة أبو ظبي الرياضية.

اتحاد الجزائر VS اتحاد بسكرة، الساعة 22:30، على قناة الجزائر الرياضية.