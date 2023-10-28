مودريتش يعلق على خوض مباراته رقم 500 مع ريال مدريد

علق الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على خوضه مباراته رقم 500 مع الميرنغي في مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

واقتنص ريال مدريد الفوز بهدفين مقابل هدف في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وشارك مودريتش في تلك المباراة كبديل، حيث وصل إلى لقائه رقم 500 بقميص ريال مدريد.

وقال مودريتش في تصريحاته للموقع الرسمي للفريق: "لا أعرف حتى ماذا أقول، أنا فخور جدًا لأنني قادر على تمثيل هذا النادي عدة مرات".