مودريتش يعلق على خوض مباراته رقم 500 مع ريال مدريد
علق الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على خوضه مباراته رقم 500 مع الميرنغي في مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني.
واقتنص ريال مدريد الفوز بهدفين مقابل هدف في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.
وشارك مودريتش في تلك المباراة كبديل، حيث وصل إلى لقائه رقم 500 بقميص ريال مدريد.
وقال مودريتش في تصريحاته للموقع الرسمي للفريق: "لا أعرف حتى ماذا أقول، أنا فخور جدًا لأنني قادر على تمثيل هذا النادي عدة مرات".
وأضاف: "500 رقم مميز جدًا، الوصول إلى هذا الرقم ضد منافس كبير في الكلاسيكو والفوز بالمباراة، لا يمكنني أن أطلب المزيد، أنا فخور جدًا بالوصول إلى هذا الرقم في أكبر نادٍ في التاريخ".
وتابع: "لقد أظهرنا شخصيتنا مرة أخرى، لا تستسلم أبدًا واذهب إلى النهاية، لقد قدمنا أداءً جيدًا للغاية في الشوط الثاني وحققنا فوزًا مستحقًا".
وأكمل: "الوصول إلى هذا الرقم ليس بالأمر السهل، ليس هناك الكثير من اللاعبين الذين يفعلون ذلك، ولهذا أنا سعيد وفخور، الفوز في الكلاسيكو وشارة القيادة التي أعطاني إياها كارفاخال في الشوط الثاني، لقد كان يومًا عظيمًا".
واختتم النجم الكرواتي: "إنه انتصار مهم للغاية، لكن علينا أن نستمر على هذا الشكل، لأنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى النهاية".
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب. ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 22 نقطة من تسع مباريات.