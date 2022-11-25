إطلاق حساب إرم سبورت eremsport على تيك توك

بعد النجاح الكبير لحساب إرم نيوز على تطبيق تيك توك الذي وصفته تقارير مختصة مؤخرا بأنه منصة الأخبار المفضلة لدى الأجيال الجديدة التي يتزايد عزوفها عن مواقع ومنصات الإعلام التقليدي، تطلق الشبكة الآن حسابها المتخصص في التغطية الرياضية على منصة تيك توك Tiktok الذي حظي حتى الآن بتفاعل كبير منذ بدء إطلاقه التجريبي.

حساب إرم سبورت على تيك توك يهتم بالأحداث الرياضية في كافة الألعاب والمنافسات، مع مزيد من التغطيات وتقارير الفيديو الحصرية.

رابط الحساب: https://www.tiktok.com/@eremsports