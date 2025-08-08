لتجنب "بَيع" المباريات.. قرار جديد بالدوري التونسي لوقف نزيف اعتراضات الأندية

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة رسميا عن وضع حد لنزيف الاعتراضات على نتائج مباريات الدوري التونسي للمحترفين بداية من موسم 2025 ـ 2026 الذي تبدأ منافساته غدا السبت.

وخلال الموسم الماضي، استفحلت ظاهرة الاعتراضات على النتائج من قبل عدد من الأندية بذريعة وقوع منافسيها في فخ أخطاء إدارية إما بعدم خلاص خطايا مالية في الآجال المحددة أو لتشريكها لاعبين مازالوا، حتى ذلك الوقت، تحت طائلة العقوبات بالإيقاف.

وكسبت بعض النوادي بالفعل نقاط مباريات لم تحقق فيها الفوز على المستطيل الأخضر وأبرزها النادي الإفريقي الذي كسب نقاط مباراتيه ذهابا وإيابا على اتحاد بن قردان رغم نهاية كلتا المواجهتين بالتعادل.

وفي مرحلة لاحقة، ألغت لجنة الاستنئناف باتحاد الكرة قرار فوز الإفريقي في إحدى المباراتين، فيما استمر الجدل بشأن مباريات أخرى من بينها مواجهة النجم الساحلي وقوافل قفصة من جهة، والترجي والأولمبي الباجي من جهة ثانية.

وقالت ريم البجاوي، عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي إنه لا مجال منذ يوم السبت 9 أغسطس 2025، تاريخ بداية دوري المحترفين لقبول أي اعتراض أيا كانت الأسباب.

وأضافت البجاوي، في المؤتمر الذي حضره عدد من أعضاء اتحاد الكرة للإعلان عن قرارات جديدة قبل بداية موسم 2025 ـ 2026: "لن يكون هناك تغيير للنتيجة الحاصلة على أرض الملعب، لا تغيير لأحقية المستطيل الأخضر وهي الوحيدة التي تمنح الفريقين الجدارة بالفوز".

ووفقا للمتحدثة، سيتم العمل بقانون جديد في حال ارتكب النادي خطأ إداريا أو أشرك لاعبا مازال تحت طائلة العقوبة أو لم يسوّ وضعية خطية مالية أو إدارية، وسيتم بداية من موسم 2025 ـ 2026 خصم نقطة واحدة من رصيد ذلك الفريق بدل هزمه جزائيا ومنح نقاط الفوز للطرف الآخر.

ويأتي القانون الجديد بخصم نقطة من رصيد الفريق الذي ارتكب خطأ لوضع حد للاعتراضات التي أصبحت تحمل شبهات التلاعب بالنتائج و"بيع" المباريات عن طريق تشريك لاعب معاقب لمنح أحد النوادي نقاط الفوز على الرغم من أن نتيجة الملعب كانت مغايرة.

وشابت مباريات الموسم الماضي العديد من الشبهات حول "بيع" نتائج المباريات بالاعتراضات وحصول أندية على نقاط الفوز جزائيا رغم عدم انتصارهم على المستطيل الأخضر.