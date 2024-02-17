بين الواقع والمستحيل .. بدلاء مبابي في باريس سان جيرمان

إيرلينغ هالاند

نجم مانشستر سيتي الذي كسر كل الأرقام القياسية في موسمه الأول مع كتيبة بيب غوارديولا، ويستمر في كتابة التاريخ في موسمه الثاني، يعد من الأسماء التي تستطيع بقوة كبيرة استبدال وجود كيليان مبابي في صفوف باريس سان جيرمان.

لكن الصفقة قد تكون شبه مستحيلة، في ظل امتداد عقد هالاند في صفوف مانشستر سيتي حتى 2027.

ورغم وجود أنباء عن شرط جزائي في عقد النرويجي يسمح له بالرحيل، إلا أن خروجه من مانشستر سيتي بعد الثلاثية التاريخية وفي ظل الوضع الرائع له مع الفريق سيكون جنونًا.

فينيسيوس جونيور

البرازيلي نجم ريال مدريد لا ينتهي عقده حتى عام 2027، ولن يكون بديلًا فوريًا لمبابي لو أراد باريس ضمه؛ بسبب الشرط الجزائي الضخم في عقده الذي يصل إلى مليار يورو.

لكن قد يضعه النادي الفرنسي العاصمي على خطط الانتقالات الخاصة به بعد أعوام، بالأخص أن الإدارة الباريسية لا تحب أن يخطف أحدهم لاعبًا من صفوفها.

وشاهدنا بالفعل ما الذي حدث مع برشلونة بعد مفاوضات ماركو فيراتي، فرحل نيمار دا سيلفا لباريس وبعده بسنوات ميسي، وإن كان ذلك في ظروف مختلفة، فما بالك بمن نجح بالفعل في ضم نجمهم الأكبر؟!