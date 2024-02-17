بين الواقع والمستحيل .. بدلاء مبابي في باريس سان جيرمان
يغادر كيليان مبابي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أبلغ إدارة ناديه بذلك، والكل يؤكد أن وجهته ستكون ريال مدريد.
ولا يهم باريس سان جيرمان حقًا إلى أين سيذهب مبابي، بقدر ما تهمه فكرة إيجاد بديل مناسب له في سوق الانتقالات الصيفية.
فيما يلي نظرة على بعض الأسماء المرشحة لتعويض مبابي، التي سيكون بعضها ممكنًا والبعض الآخر مستحيلًا:
إيرلينغ هالاند
نجم مانشستر سيتي الذي كسر كل الأرقام القياسية في موسمه الأول مع كتيبة بيب غوارديولا، ويستمر في كتابة التاريخ في موسمه الثاني، يعد من الأسماء التي تستطيع بقوة كبيرة استبدال وجود كيليان مبابي في صفوف باريس سان جيرمان.
لكن الصفقة قد تكون شبه مستحيلة، في ظل امتداد عقد هالاند في صفوف مانشستر سيتي حتى 2027.
ورغم وجود أنباء عن شرط جزائي في عقد النرويجي يسمح له بالرحيل، إلا أن خروجه من مانشستر سيتي بعد الثلاثية التاريخية وفي ظل الوضع الرائع له مع الفريق سيكون جنونًا.
فينيسيوس جونيور
البرازيلي نجم ريال مدريد لا ينتهي عقده حتى عام 2027، ولن يكون بديلًا فوريًا لمبابي لو أراد باريس ضمه؛ بسبب الشرط الجزائي الضخم في عقده الذي يصل إلى مليار يورو.
لكن قد يضعه النادي الفرنسي العاصمي على خطط الانتقالات الخاصة به بعد أعوام، بالأخص أن الإدارة الباريسية لا تحب أن يخطف أحدهم لاعبًا من صفوفها.
وشاهدنا بالفعل ما الذي حدث مع برشلونة بعد مفاوضات ماركو فيراتي، فرحل نيمار دا سيلفا لباريس وبعده بسنوات ميسي، وإن كان ذلك في ظروف مختلفة، فما بالك بمن نجح بالفعل في ضم نجمهم الأكبر؟!
محمد صلاح
يبدو خيار النجم المصري واقعيًا، نظرًا لتبقي عام واحد فقط على عقده في ليفربول، واستعداد الفريق الإنجليزي لبيعه الصيف القادم.
وإن كان الخيار الأقرب لمحمد صلاح هو الدوري السعودي في الوقت الحالي، إلا أن إمكانية الانضمام إلى باريس سان جيرمان لا تزال قائمة، في ظل رغبته التنافس على البطولات الأوروبية لمزيد من السنوات، وقد يكون ذلك عاملًا مهمًا في قرار النجم المصري.
والشيء الذي قد يعيق الصفقة هو عمر نجم ليفربول والدوري الإنجليزي، فبديل مبابي لا بد أن يكون شابًا، وأمامه سنوات أكثر من تلك التي مضت من مسيرته الكروية.
وسيتم صلاح 32 عاما في يونيو المقبل.
فيكتور أوسيمين
بعمر الـ25 سنة وبانتهاء عقده في نابولي بحلول الصيف 2026، وبكل ما يملك من مهارات وإمكانات فنية، يضع أوسيمين نفسه الخيار الأنسب لاستبدال كيليان مبابي بشكل فوري.
بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي مع نابولي ألمح إلى مغادرة الفريق في الصيف، ولم يحدد بعد فريقه الجديد، لكن مع انضمام مبابي المنتظر لريال مدريد لن يكون هناك الكثير من الخيارات أمام النيجيري في السوق الصيفي.
خفيتشا كفاراتسخيليا
النجم الجورجي هو مشروع لاعب للمستقبل لو نجح باريس سان جيرمان في إقناع نابولي بتركه ينضم لصفوفه، بمقابل مادي مناسب.
لكن نابولي لن يفعل ذلك على الأرجح، في ظل تأكده من خسارة أحد نجوم الهجوم بالفعل، بحلول الصيف القادم، وهو فيكتور أوسيمين.
رغم ذلك، يستمر كفاراتسخيليا خيارا متاحا أمام باريس سان جيرمان في المستقبل، على الأرجح عندما يقترب عقده من الانتهاء في 2027.