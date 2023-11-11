بعد انتهاء محنة اختطافه.. والد لويس دياز مهاجم ليفربول لن يغادر كولومبيا

وقال دياز في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "طموحاتي هي الاستمرار في العيش في بلدتي لأن عائلتي بأكملها توجد في تلك البلدة.. منحتني الحكومة دعما قويا وكبيرا بشكل مثير للإعجاب. وأنا على ثقة ولدي إيمان بأنها ستوفر لي الأمان لاستمر في العيش في بارانكاس".

وسلطت عملية الاختطاف الضوء على افتقار كبار ضباط جيش التحرير الوطني السيطرة على صفوفهم، وفقا لمحللين ومصادر أمنية.

وكشف دياز، اليوم الجمعة، تفاصيل تخص أسره، حيث نصحه خاطفوه بالتزام الهدوء.

وقال دياز: "كان ركوب الخيل صعبا للغاية ومررت بالكثير من الجبال في ظل تساقط الأمطار"، متذكرا "ما يقرب من 12 يوما (من الحياة) دون نوم".

وأضاف: "رغم أن المعاملة كانت جيدة، إلا أنني لم أشعر براحة كبيرة".