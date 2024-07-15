نجم إسبانيا يصعق أسطورة انجلترا بعد تحقيق كأس أوروبا (صورة)

حرص مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا، الرد على أسطورة إنجلترا، غاري نيفيل، بعدما انتقده قبل نهائي يورو 2024 بين المنتخبين.

وفاز منتخب إسبانيا بثنائية مقابل هدف على نظيره الإنجليزي، وتمكن مارك كوكوريلا من صناعة هدف الفوز الذي سجله ميكيل أوريازبال.

قال غاري نيفيل في وقت سابق من البطولة: "لم يكن كوكوريلا مقنعًا في تشيلسي، ولعب بضع مباريات في نهاية الموسم، إنه لاعب عدواني وعنيد، ولا يزال سعره يذهل الجميع منذ انتقاله لتشيلسي".

وأضاف: "لقد اكتسب دفاع إسبانيا الكثير من الخبرة، ولكن هناك شيئاً مفقوداً يجعلك تشعر بأنهم سيغادرون في النهاية. يجب أن أقول إن وجود كوكوريلا في مركز الظهير الأيسر مثال على ذلك".

بعد المباراة مباشرة، توجه كوكوريلا إلى منصات التواصل الاجتماعي، وعبر حسابه على "إنستغرام"، رد على نيفيل، قائلا: "لقد بذلنا قصارى جهدنا يا غاري، شكرًا على دعمك".

وسجل لإسبانيا نيكو ويليامز، وميكيل أويارزابال في الدقيقتين 47 و86، بينما سجل هدف إنجلترا الوحيد كول بالمر بالدقيقة 73.

وانفردت إسبانيا بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، 4 مرات، متفوقة على ألمانيا التي أحرزت اللقب 3 مرات.

وفي المقابل، خسرت إنجلترا نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصلت على الوصافة في النسخة الماضية أمام إيطاليا.