لن يكون قائدا.. مدرب بلجيكا يصدم تيبو كورتوا

أعلن رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكا اليوم الأربعاء عن تعيبن يوري تيليمانس قائدا جديدا للفريق، إذ فضل المدرب الفرنسي لاعب خط وسط أستون فيلا الإنجليزي على العديد من اللاعبين الأكثر خبرة في التشكيلة وخاصة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وكان كورتوا (33 عاما) محورا لصراع صاخب مع المدرب السابق لمنتخب بلجيكا، دومينيكو تيديسكو الذي رفض منح شارة القيادة لحارس ريال مدريد مما دفع به إلى الانسحاب من المنتخب والإعلان عن رفضه المشاركة في أية مباراة دولية إلا بعد رحيل المدرب الإيطالي تيديسكو.

وبعد تعيين غارسيا في وقت سابق من هذا العام، ارتدى أكثر من لاعب شارة القيادة، وقال المدرب الفرنسي إنه كان يبحث عن القائد المناسب للفريق، قبل أن يعلن اليوم الأربعاء أن تيليمانس (28 عاما) سيتولى المسؤولية.

وقال غارسيا في مؤتمر صحفي عشية مباراة لينشنتاين في تصفيات كأس العالم غدا الخميس: "يوري تيليمانس سيكون قائدنا الدائم".

وأضاف: "قمنا بتدوير شارة القائد لفترة طويلة، ولكن تم اتخاذ القرار الآن".

أخبار ذات علاقة صدمة دوري الأمم الاوروبية تفتح الطريق نحو عودة نجم ريال مدريد لمنتخب بلجيكا

وتابع غارسيا: "يتمتع يوري بعلاقة جيدة مع الجميع في المجموعة. وهناك توافق كامل عليه في المجموعة. على الرغم من وجود لاعبين آخرين يظلون قادة مهمين، مثل كيفن دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو.. لكن يوري هو من سيحمل شارة القيادة".

وأضاف "قلما تجد أشياء أجمل منذ ذلك في مسيرتي، كان هناك خمسة أسماء وأنا من وقع عليه الاختيار".

أخبار ذات علاقة جماهير بلجيكا تطالب برحيل غريم كورتوا

وتحتل بلجيكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة العاشرة لتصفيات منطقة أوروبا المؤهلة للمونديال المقبل برصيد 4 نقاط من مباراتين.

ويحتل منتخبا مقدونيا وويلز المركزين الأول والثاني برصيد 8 و7 نقاط على التوالي لكن كلاهما خاض 4 مباريات في المجموعة التي يصعد منها المتصدر مباشرة للنهائيات المقررة العام المقبل بينما يخوض الثاني مباراة الملحق.