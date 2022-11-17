نقل لاعبة السلة الأمريكية بريتني غرينر إلى مستعمرة عقابية في روسيا

وقال مصدر قريب من القضية لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن نجمة السلة الأمريكية بريتني غرينر نُقلت إلى مستعمرة عقابية في منطقة موردوفيا الروسية.

وحُكم على "غرينر"، في أغسطس/ آب الماضي، بالسجن لمدة 9 سنوات في مستعمرة عقابية بتهم تتعلق بالمخدرات بعد اعتقالها في مطار موسكو، في فبراير/ شباط، عقب ضبط خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب في حقائبها.