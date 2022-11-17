نقل لاعبة السلة الأمريكية بريتني غرينر إلى مستعمرة عقابية في روسيا
في أغسطس الماضي، حُكم على غرينر بالسجن لمدة 9 سنوات في مستعمرة عقابية بتهم تتعلق بالمخدرات بعد اعتقالها في مطار موسكو في فبراير.
وقال مصدر قريب من القضية لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن نجمة السلة الأمريكية بريتني غرينر نُقلت إلى مستعمرة عقابية في منطقة موردوفيا الروسية.
وحُكم على "غرينر"، في أغسطس/ آب الماضي، بالسجن لمدة 9 سنوات في مستعمرة عقابية بتهم تتعلق بالمخدرات بعد اعتقالها في مطار موسكو، في فبراير/ شباط، عقب ضبط خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب في حقائبها.
ونقلت "غرينر" من مركز اعتقال بالقرب من موسكو، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى سجن لم يُكشف عنه، ولم تقدم السلطات الروسية أي معلومات عن مكان وجودها منذ ما يقرب من أسبوعين.
وقال المصدر إنها نُقلت إلى مستعمرة النساء العقابية (أي.كيه-2) في يافاس التي تبعد بنحو 500 كيلومتر عن موسكو.