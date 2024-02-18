ترتيب الدوري الألماني: بوخوم يعمق جراح بايرن ميونخ

عمّق بوخوم جراح بايرن ميونخ بعدما تغلب عليه 3/2، اليوم الأحد، في الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

وتقدم جمال موسيالا لبايرن ميونخ في الدقيقة 14، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن بوخوم أنهى الشوط الأول متقدمًا 2/1 بعدما سجل تاكوما أسانو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وكيفين شلوتيربيك من ضربة رأس، هدفين في الدقيقتين 38 و44 على الترتيب.