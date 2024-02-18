ترتيب الدوري الألماني: بوخوم يعمق جراح بايرن ميونخ
عمّق بوخوم جراح بايرن ميونخ بعدما تغلب عليه 3/2، اليوم الأحد، في الجولة الـ22 من الدوري الألماني.
وتقدم جمال موسيالا لبايرن ميونخ في الدقيقة 14، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
لكن بوخوم أنهى الشوط الأول متقدمًا 2/1 بعدما سجل تاكوما أسانو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وكيفين شلوتيربيك من ضربة رأس، هدفين في الدقيقتين 38 و44 على الترتيب.
وعزز كيفين ستوغر تقدم بوخوم في الدقيقة 78 من ضربة جزاء. وسجل هاري كين هدف بايرم ميونخ الثاني لكن المباراة انتهت على فوز بوخوم 3/2.
وهذه الخسارة الثانية على التوالي لبايرن ميونخ في الدوري الألماني، بعد أن خسر 0/3 أمام باير ليفركوزن في الجولة الماضية.
كما أنها الخسارة الثالثة على التوالي للنادي البافاري في مختلف المسابقات بعد الخسارة 0/1 أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وجمدت الخسارة رصيد بايرن ميونخ عند 50 نقطة من 22 مباراة، ويتأخر بـ8 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن.
وخلال 22 مباراة في الدوري الألماني فاز بايرن ميونخ 16 مرة، وتعادل مرتين، وخسر 4 مرات.