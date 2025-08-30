تصرف مثير للجدل يشعل أجواء مباراة الأهلي وبيراميدز (صورة)

أثار حكام مباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة للدوري المصري جدلاً واسعاً قبل انطلاق اللقاء.

واستقدم الاتحاد المصري طاقم تحكيم إسبانيًا بقيادة خافيير روخاس لإدارة المباراة بناء على طلب النادي الأهلي.

وأثار تعيين روخاس جدلًا واسعًا بعد أن احتسب ضربة جزاء مثيرة للجدل في مباراة الفريقين يوم 24 يوليو 2024 بالدوري المصري لصالح حسين الشحات.

وشوهد بعض أفراد طاقم التحكيم في حديث مع بعض معاوني الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي وهو ما أثار اعتراض الجهاز الفني لبيراميدز.

وسجل أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز اعتراضه على هذا التصرف قبل انطلاق المباراة لدى المراقب.

وشهدت المباراة حضوراً من مشجعي الأهلي كما تواجد إمام عاشور ومروان عطية لاعبا الفريق الأحمر في المدرجات لدعم زملائهما.

وحرص محمد عبد المنعم مدافع الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي على التواجد في المدرجات لحضور اللقاء ودعم فريقه السابق.

وكان عبد المنعم قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر أبريل الماضي.