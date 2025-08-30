الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وإصابة جنديين اثنين جنوب قطاع غزة

تصرف مثير للجدل يشعل أجواء مباراة الأهلي وبيراميدز (صورة)

مباراة سابقة بين الأهلي وبيراميدزالمصدر: الموقع الرسمي للنادي الأهلي
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 6:05 م

أثار حكام مباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة للدوري المصري جدلاً واسعاً قبل انطلاق اللقاء.

واستقدم الاتحاد المصري طاقم تحكيم إسبانيًا بقيادة خافيير روخاس لإدارة المباراة بناء على طلب النادي الأهلي.

من مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

 وأثار تعيين روخاس جدلًا واسعًا بعد أن احتسب ضربة جزاء مثيرة للجدل في مباراة الفريقين يوم 24 يوليو 2024 بالدوري المصري لصالح حسين الشحات.

وشوهد بعض أفراد طاقم التحكيم في حديث مع بعض معاوني الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي وهو ما أثار اعتراض الجهاز الفني لبيراميدز.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز مع معاوني ريببيرو

وسجل أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز اعتراضه على هذا التصرف قبل انطلاق المباراة لدى المراقب.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري

وشهدت المباراة حضوراً من مشجعي الأهلي كما تواجد إمام عاشور ومروان عطية لاعبا الفريق الأحمر في المدرجات لدعم زملائهما.

وحرص محمد عبد المنعم مدافع الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي على التواجد في المدرجات لحضور اللقاء ودعم فريقه السابق.

مباراة سابقة بين الأهلي وبيراميدز

 وكان عبد المنعم قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر أبريل الماضي.

