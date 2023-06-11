مانشستر سيتي سيفتقد لتأثير غندوغان الحاسم

وإذا غادر "غندوغان" بعد نهاية عقده، في نهاية الشهر الحالي، فإنه سيغادر وهو يحمل في جعبته 14 لقبًا، بالإضافة للعديد من الذكريات التي تشير إلى أن الفريق الذي لا يُقهر يرفض الاستسلام على الإطلاق.

وغاب لاعب منتخب ألمانيا عن بطولة أوروبا 2016 بسبب خلع في مقدمة الركبة، وشارك في 10 مباريات فقط في الدوري قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى ليغيب حتى نهاية موسمه الأول مع الفريق.

ولكن حتى مع قدرة سيتي على الإنفاق السخي، فإن "غندوغان" أثبت أنه غير قابل للتعويض في التشكيلة، وأصبح وريثًا ليايا توريه الذي كان بطلًا للحقبة التي سبقت فترة غوارديولا.

ولم يُظهر الألماني المتواضع والهادئ مهارات لافتة مثل بقية زملائه النجوم، وبدلًا من ذلك كان يقوم بعمله بهدوء وهو ما جعله معرضًا للتجاهل من قبل الكثيرين، لكنه كان جزءًا لا يتجزأ دائمًا من سلسلة انتصارات سيتي.

وتحت قيادة غوارديولا أصبح "غندوغان" لاعب الوسط المثالي والقادر على تسجيل الأهداف مؤخرًا بتحركه نحو منطقة الجزاء، وهو ما يجعله عنصرًا حاسمًا في المباريات، لأنه يتسلل خلف المنافسين الذين يدركون مدى خطورته بعد فوات الأوان.