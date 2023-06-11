مانشستر سيتي سيفتقد لتأثير غندوغان الحاسم
حين تعاقد بيب غوارديولا مع إيلكاي غندوغان ليكون أولى صفقاته في مانشستر سيتي، العام 2016، رغم تعرض اللاعب الألماني لإصابة أبعدته طويلًا عن الملاعب، كانت قلة من الجماهير هي من تدرك أنه سيكون واحدًا من أفضل صفقات حقبة المدرب الإسباني.
وإذا غادر "غندوغان" بعد نهاية عقده، في نهاية الشهر الحالي، فإنه سيغادر وهو يحمل في جعبته 14 لقبًا، بالإضافة للعديد من الذكريات التي تشير إلى أن الفريق الذي لا يُقهر يرفض الاستسلام على الإطلاق.
وغاب لاعب منتخب ألمانيا عن بطولة أوروبا 2016 بسبب خلع في مقدمة الركبة، وشارك في 10 مباريات فقط في الدوري قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى ليغيب حتى نهاية موسمه الأول مع الفريق.
ولكن حتى مع قدرة سيتي على الإنفاق السخي، فإن "غندوغان" أثبت أنه غير قابل للتعويض في التشكيلة، وأصبح وريثًا ليايا توريه الذي كان بطلًا للحقبة التي سبقت فترة غوارديولا.
ولم يُظهر الألماني المتواضع والهادئ مهارات لافتة مثل بقية زملائه النجوم، وبدلًا من ذلك كان يقوم بعمله بهدوء وهو ما جعله معرضًا للتجاهل من قبل الكثيرين، لكنه كان جزءًا لا يتجزأ دائمًا من سلسلة انتصارات سيتي.
وتحت قيادة غوارديولا أصبح "غندوغان" لاعب الوسط المثالي والقادر على تسجيل الأهداف مؤخرًا بتحركه نحو منطقة الجزاء، وهو ما يجعله عنصرًا حاسمًا في المباريات، لأنه يتسلل خلف المنافسين الذين يدركون مدى خطورته بعد فوات الأوان.
رجل اللحظات الحاسمة
كان غندوغان هو هداف الفريق، في موسم 2020-2021، برصيد 17 هدفًا قبل وصول إرلينغ هالاند.
كما سجل هدفين خلال 5 دقائق في الجولة الأخيرة، من موسم 2021-2022، ليساعد سيتي على الفوز باللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.
وسجل هالاند 52 هدفًا هذا الموسم، لكن غندوغان حافظ دائمًا على كونه مصدر تهديد للمنافسين. وبعد أن أصبح قائد الفريق، يقود غندوغان من المقدمة ويواصل إسهاماته ليصبح رجل اللحظات الحاسمة في ثلاثية سيتي التاريخية.
وخلال السباق الشرس على لقب الدوري الممتاز، لعب غندوغان دور المنقذ لعدة أشهر، وسجل ثنائية ضد ليدز يونايتد جعلت سيتي يواصل تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب سلسلة مباريات خاضها الفريق على أرضه.
وكرر اللاعب دوره البطولي وسجل ثنائية ضد إيفرتون، ليضع آرسنال في موقف لا يحسد عليه، ويفوز سيتي بلقب الدوري للمرة الرابعة خلال 5 أعوام.
وهزَّ غندوغان شباك الغريم المحلي مانشستر يونايتد مرتين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل الهدف الأول بعد 12 ثانية من بداية اللقاء، وكاد أن يكمل ثلاثيته لولا وقوعه في مصيدة التسلل.
الحظ يبتسم في المرة الثالثة
مع ازدياد التقارير عن رحيله بنهاية الموسم، واهتمام آرسنال وبرشلونة بضمه، لم ينزعج غندوغان، وأكمل مهمته لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الذي فشل في الفوز به مرتين من قبل.
وكان غندوغان لاعبًا في بروسيا دورتموند، العام 2013، حين خسر من بايرن ميونيخ في النهائي، بالإضافة لخسارته مع سيتي ضد تشيلسي في العام 2021.
ومع ذلك أصر "غندوغان" أنه لم يضع أي خطط ليدفع الحظ لمساندته في ثالث نهائي قاري يخوضه.
وقال قبل انطلاق النهائي الذي أقيم في إسطنبول: "لا يتعين علينا فعل أي شيء استثنائي، وأعتقد أن البساطة في تقديم ما نفعله هي ما تجعلنا مميزين.. الأمر يدور حول بذل الجهد في التدريبات، وتجهيز أنفسنا بأفضل صورة ممكنة".
وسيفتقد غوارديولا بساطة غندوغان، بالإضافة إلى خسارته لصديق ودود قبل أن يكون واحدًا من أفضل لاعبيه.
وقال غوارديولا: "نعيش في نفس الطابق لعدة سنوات، لذا هو صديق مقرب لي، ويعرف ما الذي أفكر فيه (في مسألة البقاء مع سيتي)".
ولم يفصح غندوغان، البالغ من العمر 32 عامًا، حتى الآن عن قراره بشأن وجهته المستقبلية بعد حصد لقب دوري أبطال أوروبا الذي طالما حلم بالفوز به.
وقال "لم أقرر مستقبلي بعد".