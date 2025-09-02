موعد مباراة المغرب والنيجر الحاسمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يتطلع المنتخب المغربي إلى أن يكون المنتخب الرابع عشر الذي يضمن مقعدا في كأس العالم 2026 عندما يلاقي منتخب النيجر يوم الجمعة 5 سبتمبر الجاري في الرباط ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وتدور أيام الأربعاء والخميس والجمعة منافسات الجولة السابعة من أصل 10 جولات لمجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن تقام مباريات الجولة الثامنة أيام 8 و9 و10 من الشهر الجاري.

ويلعب المنتخب المغربي ضد ضيفه النيجر يوم الجمعة 5 سبتمبر بداية من الساعة 08.00 مساء بالتوقيت المحلي (10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة) وذلك على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط لحساب الجولة السابعة من المجموعة الخامسة.

وتنقل قنوات SSC سبورت السعودية مباراة المغرب والنيجر مباشرة، كما سيتم نقلها أيضا على قناة الرياضية المغربية (3).

وسيكون المنتخب المغربي أمام فرصة فريدة لضمان التأهل للمونديال المقبل وتأكيد النتائج المذهلة التي حققها في النسخة الأخيرة من البطولة (قطر 2022) عندما وصل نصف النهائي كأول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى تلك المرحلة من النهائيات.

ويتصدر أسود الأطلس ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة بعدما حققوا العلامة الكاملة في 5 مباريات، في حين تأتي تنزانيا والنيجر في المركز الثاني بالتساوي بينهما برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

وسيكون المنتخب المغربي رسميا في عداد المتأهلين للنهائيات في حال الفوز على النيجر يوم الجمعة، على أن تتعثر تنزانيا في الوقت نفسه في مباراتها أمام إثيوبيا.

وفي تلك الحالة سيصبح في رصيد رفاق أشرف حكيمي 18 نقطة في حين لن يتكمن منتخبا تنزانيا والنيجر، وهما الملاحقان البارزان للمغرب إلا بالحصول على 16 نقطة في أقصى الأحوال.

ويشار إلى أن المغرب يملك فرصة أخرى في حال عدم تأهله بعد الجولة السابعة، وذلك عندما يلاقي منتخب زامبيا في لوزاكا يوم 9 سبتمبر الجاري ضمن الجولة الثامنة.

وتتأهل 9 منتخبات إفريقية إلى النهائيات مباشرة في حين سيلعب منتخب عاشر من أجل بطاقة إضافية لقارة إفريقيا من خلال خوض الملحق العالمي لبلوغ النهائيات المقررة أن تجمع للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم 48 منتخبا، وتجري أيضا للمرة الأولى في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحتى الآن بلغ 13 منتخبا النهائيات المقبلة من بينها المنتخبات المستضيفة، فيما كان الأردن أول منتخب عربي يصل النهائيات عن تصفيات منطقة آسيا.