يبدو أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لم ينس عشقه لناديه السابق ريال مدريد، حيث غازل جماهيره بشكل غير مباشر بعدما أطلق رسميًّا قناته على منصة "يوتيوب" والتي تخطى عدد مشتركيه، حتى الآن، الـ10 ملايين شخص، في رقم قياسي جديد يضاف إلى أرقام الأسطورة البرتغالية.

وقال رونالدو (39 عامًا) عبر منصات التواصل الاجتماعي: "انتهى الانتظار، باتت قناتي متاحة على يوتيوب، اشتركوا وانضموا إليّ في هذه الرحلة الجديدة".

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد متابعيه عبر "إكس" 112.5 مليون متابع، إضافة إلى 170 مليون متابع عبر فيسبوك و636 مليون متابع عبر "إنستغرام".

وفي أحد المقاطع الأولى لرونالدو على قناته الجديدة يظهر مع شريكته جورجينا رودريغيز، ويطرحان أسئلة تظهر مدى معرفتهما ببعضهما البعض.

وسئل رونالدو عن لونه المفضل، بينما خمنت جورجينا أنه ما بين اللونين الأحمر والأخضر، لارتدائه سابقًا قميصي مانشستر يونايتد وسبورتينغ لشبونة، ولكن رونالدو رد بأن لونه المفضل هو الأبيض.

وسارع مشجعو ريال مدريد إلى ربط حديثه بعشق "الدون" لقميص الفريق الملكي، وقال أحد المتابعين: "رونالدو ينزف باللون الأبيض".

فيما قال آخر: "إنه أبيض دائمًا. مدريستا للأبد".

ويستهل رونالدو مشواره في الدوري مع النصر هذا الموسم أمام الرائد، اليوم الخميس، بعد خسارته نهائي كأس السوبر السعودية 4-1 أمام الهلال.

ورحل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد صيف 2018، صوب فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي لعب له لمدة 3 مواسم، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم ونصف الموسم، ومن ثم الانتقال إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023.

رونالدو قضى 9 مواسم داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"، وتحديدًا في الفترة من 2009 إلى 2018، ويعتبر الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفًا، وقاد "الميرنغي" للتتويج بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.