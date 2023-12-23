ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يعبر إشبيلية ويقتنص المركز الثالث

سجّل ماركوس يورينتي هدفا في الشوط الثاني ليمنح أتلتيكو مدريد فوزا صعبا 1-صفر على إشبيلية ليستعيد صاحب الأرض المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم السبت.

ويتساوى فريق المدرب دييغو سيميوني في رصيد النقاط مع برشلونة صاحب المركز الرابع ولكل منهما 38 نقطة بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وتقدم أتلتيكو مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني بعدما أُبعدت تمريرة عرضية للبديل يورينتي لكنه استفاد من ارتداد الكرة من سيرجيو راموس ليهز الشباك من مدى قريب.