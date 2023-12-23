ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يعبر إشبيلية ويقتنص المركز الثالث
سجّل ماركوس يورينتي هدفا في الشوط الثاني ليمنح أتلتيكو مدريد فوزا صعبا 1-صفر على إشبيلية ليستعيد صاحب الأرض المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم السبت.
ويتساوى فريق المدرب دييغو سيميوني في رصيد النقاط مع برشلونة صاحب المركز الرابع ولكل منهما 38 نقطة بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
وتقدم أتلتيكو مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني بعدما أُبعدت تمريرة عرضية للبديل يورينتي لكنه استفاد من ارتداد الكرة من سيرجيو راموس ليهز الشباك من مدى قريب.
واقترب يورينتي من إضافة الهدف الثاني بضربة رأس ذهبت على المرمى وتسديدة تصدى لها ماركو دميتروفيتش حارس إشبيلية.
وكما حدث في مباراته الأخيرة، لعب أتلتيكو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 عندما تلقى المدافع تشالار سويونغو بعد أربع دقائق من مشاركته كبديل بطاقة حمراء إثر تدخل على لوكاس أوكامبوس.
ويلتقي أتلتيكو مع جيرونا صاحب المركز الثاني في مباراته المقبلة.