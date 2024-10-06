رفض الانصياع له.. لاعب من ريال مدريد تسبب في إصابة كارفخال (فيديو)

كشفت كواليس مباراة ريال مدريد أمام فياريال، التي أقيمت أمس في الدوري الإسباني، وشهدت فوز الفريق الملكي بثنائية، لقطة مثيرة، أزاحت الستار عن اللاعب الذي تسبب في إصابة داني كارفخال.

وأصيب كارفخال (32 عاما) بالتواء في ركبته اليمنى بعد التحام مع لاعب وسط فياريال يريمي بينو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، أن ظهيره الأيمن داني كارفخال سيخضع لجراحة بعد إصابته بتمزق في اثنين من الأربطة وفي وتر بساقه اليمنى، بعد خروجه من الملعب على محفة أمس السبت.

وفي فيديو الكواليس، كان لونين حارس ريال مدريد مستحوذًا على الكرة، ووجهه كارفخال إلى أن يلعب كرة طولية، إلا أنه لم يستجب لنداء قائده.

ومرر لونين الكرة إلى كارفخال بدلا من أن يلعبها في وسط ملعب الفريق المنافس، حتى جاءت اللحظة التي تعرض فيها للتدخل من يريمي بينو، والتي أصيب بسببها.

وخلال حضور لونين مع الجهاز الطبي، بدا الندم على وجه الحارس الذي وضع يده على رأسه، كأنه يوبخ نفسه، كونه لو سمع كلام قائده لم يكن يتسبب في تلك الإصابة.

يذكر أنه وبعد تلك الإصابة أعلن ريال مدريد في بيان عن تمديد عقد كارفخال حتى يونيو 2026.

وقال النادي الإسباني في بيان "يود ريال مدريد إظهار دعمه التام وتعاطفه معه ويتمنى له الشفاء العاجل حتى نتمكن من الاستمتاع بأدائه في أرض الملعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 21 نقطة خلف برشلونة المتصدر.