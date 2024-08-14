كشف شريف صالح، عضو رابطة الأندية المصرية، حقيقة التقارير التي تحدثت عن اتخاذ قرار بشأن إمكانية تشفير مباريات الدوري المصري الموسم المقبل.

وكان ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، قدم مقترحًا خلال تصريحات تلفزيونية له، بتشفير بطولة الدوري المصري، وأنه سيناقش ذلك مع لجنة الرياضة بمجلس النواب، قائلًا: "أنا صاحب اقتراح تشفير الدوري لأني أريد أن يكون للدوري المصري سعر والأموال التي سيتم جلبها من وراء التشفير، حتى لو مقابل 100 جنيه، ستسهم في تطوير الكرة المصرية، وكل الدوريات مشفرة باستثناء الدوري المصري".

وقال شريف صالح في تصريحات تلفزيونية: "الفكرة التي طرحها اللواء ثروت سويلم خاصة به، ولم تعرض على الرابطة على الإطلاق، بل قال إنه سيعرضها في مجلس النواب".

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وأضاف: "نحن في أول انعقاد لنا في الرابطة تناقشنا في هذا الأمر، وتوصلنا إلى أن المواطن الأقل من المتوسط في الثراء هو أكثر شخص يستمتع بكرة القدم، وقلنا هل هو يتحمل أن يُضاف إليه عبء آخر لمشاهدة المباريات، الموضوع له جوانب كثيرة، لا بد أن يُبحث جيدًا قبل اتخاذ أي قرار".

وتابع: "لازم الموضوع يبحث ويدرس جيدا، ونرى نقاط القوة والضعف، ونقارن بينها جميعًا، ورأينا أن البيئة لم تكن مناسبة لعمل التشفير، وليس مؤكدًا أن التجارب التي نجحت بدول أخرى قد تنجح عندنا في مصر.

وأشار: "ثروت سويلم قال الفكرة منفردًا، وسيناقشها في مجلس النواب، وستأتي لنا ونحن كرابطة الجهة المعنية ومعنا الشركة الراعية وجهات أخرى ستتدخل في الموضوع".

وبسؤاله عن تصور الرابطة للموسم الجديد لبطولة الدوري المصري، أوضح: "هناك مقترحات سنعرضها على الأندية، منها دوري المجموعتين، لكن المنافسة به لن تكون قوية، والاقتراح الآخر وهو الأقرب أن يكون الدوري المصري، من مجموعة واحدة في الدور الأول، والدور الثاني يتم تقسيمه لفرق تلعب على اللقب وفرق تصارع من أجل البقاء، وكل هذه الأمور سيتم مناقشتها مع الأندية".

وأتم: "الدوري الجديد من الممكن أن ينطلق في بداية شهر أكتوبر المقبل، بالتأكيد ستكون هناك تحسينات في الدوري الجديد على مستوى لائحة المسابقة من ناحية العقوبات وزيادتها، وتشارك الأندية في اللائحة ونستمع لمقترحاتهم".