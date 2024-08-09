يواجه النادي الأهلي عقوبتين مالية وإدارية، بعد انسحاب الفريق من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، مساء الجمعة، أعلن فيه الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر.

وبرر الأهلي اعتذاره بأنه جاء بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

وقال مصدر في اتحاد الكرة المصري لـ"إرم نيوز"، إنه ستُطَبَّق اللائحة فورا على الأهلي، وأولها اعتبار فاركو فائزًا بنتيجة المباراة.

وأوضح: "لن يُتخذ أي قرار إلا في حالة إرسال خطاب رسمي من إدارة الأهلي تعلن فيه الانسحاب صراحة، لأن اتحاد الكرة لن يعتمد على البيانات".

وأضاف: "تنص اللائحة على حرمان الفريق المنسحب من خوض منافسات كأس مصر في الموسم التالي، أي سيستبعد الأهلي من نسخة كأس مصر لموسم 2025، ولن يكتفي بالموسم الحالي فقط".

وتابع: "ستُطَبَّق غرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري على الأهلي، بما يوازي 20 ضعف الاشتراك الخاص بالبطولة والمقدرة بـ50 ألف جنيه".

واختتم: "ستُفْرَض عقوبة أخرى، وهي تحمل الأضرار المادية عن الانسحاب، والتي تتمثل في خسارة الإعلانات، وعوائد البث التليفزيوني".