سبيد يسقط في فخ شبيه رونالدو
أثار الأمريكي سبيد الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي دهشة متابعيه بعدما تعرض لموقف مفاجئ أثناء حضوره لمباراة البرتغال وتركيا في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وتواجد سبيد في مدرجات ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية من أجل دعم المنتخب البرتغالي في لقائه ضد تركيا.
ويعد الناشط الأمريكي من أكبر المشجعين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويتفاعل باستمرار مع أهدافه واحتفالاته.
وفوجئ سبيد بشخص قريب الشبه من كريستيانو رونالدو يصافحه خلال تواجده في ملعب اللقاء.
وظهر الناشط الأمريكي وهو في حالة انبهار بقرب الشبه بين شبيه رونالدو والنجم البرتغالي قبل أن يلتقط الثنائي صورة سيلفي.
وكان سبيد قد قام بالتقاط صورة مع كريستيانو رونالدو قبل عام كامل في واقعة أثارت تفاعلًا كبيرًا بأول لقاء بين الثنائي.
وفاز منتخب البرتغال على تركيا بنتيجة 3-0، مساء السبت، بعدما أحرز برناردو سيلفا هدف التقدم ثم أضاف ساميت أكادين لاعب تركيا في مرماه بالخطأ قبل أن يحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث.
وتأهل منتخب البرتغال بشكل رسمي إلى دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا بهذا الفوز.