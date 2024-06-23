سبيد يسقط في فخ شبيه رونالدو

وكان سبيد قد قام بالتقاط صورة مع كريستيانو رونالدو قبل عام كامل في واقعة أثارت تفاعلًا كبيرًا بأول لقاء بين الثنائي.

وفاز منتخب البرتغال على تركيا بنتيجة 3-0، مساء السبت، بعدما أحرز برناردو سيلفا هدف التقدم ثم أضاف ساميت أكادين لاعب تركيا في مرماه بالخطأ قبل أن يحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث.

وتأهل منتخب البرتغال بشكل رسمي إلى دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا بهذا الفوز.