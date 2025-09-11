بعد أزمة صورته مع أرملة جوتا.. من هي زوجة روبن نيفيز نجم الهلال السعودي؟

كتب – نور الدين ميفراني

رد النجم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال السعودي، بقوة على إحدى الصحف التي نشرت صورته وهو يقبل زوجة صديقه الراحل ديوغو جوتا خلال حفل تأبينه من قبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والتي ألمحت إلى وجود علاقة عاطفية بينهما.

وتلقى محترف الهلال صدمة قوية، يوم الـ3 من يوليو الماضي، بعد إعلان وفاة صديقه المُقرب ومواطنه ديوغو جوتا لاعب ليفربول، عن عمر يُناهز الـ 28 عامًا، إثر حادث مروري مع شقيقه أندريه في الطريق السريع شمال إسبانيا.

ومنذ وفاة جوتا ظهر نجم الهلال السعودي في أكثر من مناسبة مع عائلة اللاعب الراحل، حيث أكد أنه سيكون دائمًا بجانبهم، وفاءً لصديقه الذي يُعد أكثر من تزامل معه عبر مسيرته الكروية.

ولعب نيفيز مع الراحل جوتا في 164 مباراة، وجاءت تلك المواجهات في ناديي بورتو وولفرهامبتون ومع المنتخب البرتغالي.

وقال نيفيز في منشوره عبر منصة "إنستغرام": "أنا دائمًا أؤمن بالجانب الطيب في الناس، رغم أن البعض قد حذرني من ذلك، ورغم أنني أخطأت في مرات سابقة، فإنني لا أتمنى الشر لأي شخص.. الشخص الذي وضع الصورة على غلاف المجلة لا يستحق أن يكون سعيدًا تمامًا كما أن اختيار الصورة لم يكن موفقًا".

وأضاف محترف نادي الهلال: "أنا وزوجتي ديبورا معًا منذ أكثر من 11 عامًا، وأنا سعيد وفخور بعائلتي خلال هذه السنوات، ولم نكن يومًا طرفًا في أي جدل.. لقد بذلنا كل ما بوسعنا لمساعدة روت وعائلتها بأفضل طريقة ممكنة، واختيار هذه الصورة للنشر لم يكن موفقًا ولا يحترم الموقف".

فمن هي ديبورا لورونكو زوجة روبن نيفيز؟

ديبورا لورونكو من مواليد الـ3 من مايو 1993 بالبرتغال وهي أكبر بـ6 سنوات من نجم الهلال روبن نيفيز، والتقيا في 2014 وأثمرت علاقتهما عن إنجاب ولدين وبنت وهم مارغاريتا في 2017، ومارتيم في 2019 وماتيو في 2021.

وتزوج روبن نيفيز رسميًّا من صديقته ديبورا لورونكو في الرياض بالسعودية خلال شهر يوليو 2024.

وتملك زوجة نجم الهلال صفحة على إنستغرام ويتابعها أكثر من 116 ألف متابع.

بدأ روبن وديبورا علاقتهما عام 2014، حينها كان عمر نيفيز لا يتجاوز 17 عامًا، كان حبًّا من النظرة الأولى.