حقيقة إيقاف الأندية السعودية مفاوضاتها لضم صلاح

وتتطلع الأندية السعودية إلى التعاقد مع محمد صلاح في الصيف، لكن يبدو المحادثات لم تبدأ حتى الآن.

وبحسب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فإن ليفربول يركز على تعيين مدير جديد، قبل اتخاذ القرارات بشأن مستقبل اللاعبين مثل صلاح.

ويبقى لدى المصري ما يزيد قليلاً على عام على عقده في ليفربول، مع عدم وجود أي علامات على التقدم في توقيع عقد جديد حتى الآن.

وأبدت أندية الدوري السعودي للمحترفين، اهتمامًا بمحمد صلاح، منذ أن كثفت حملة انتدابات اللاعبين العام الماضي.