حقيقة إيقاف الأندية السعودية مفاوضاتها لضم صلاح
كشف الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات فابرزيو رومانو، حقيقة وصول عروض سعودية لمهاجم ليفربول محمد صلاح، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتتطلع الأندية السعودية إلى التعاقد مع محمد صلاح في الصيف، لكن يبدو المحادثات لم تبدأ حتى الآن.
وبحسب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فإن ليفربول يركز على تعيين مدير جديد، قبل اتخاذ القرارات بشأن مستقبل اللاعبين مثل صلاح.
ويبقى لدى المصري ما يزيد قليلاً على عام على عقده في ليفربول، مع عدم وجود أي علامات على التقدم في توقيع عقد جديد حتى الآن.
وأبدت أندية الدوري السعودي للمحترفين، اهتمامًا بمحمد صلاح، منذ أن كثفت حملة انتدابات اللاعبين العام الماضي.
وينصب معظم التركيز في ليفربول الآن على من سيحل محل يورغن كلوب في الصيف؛ إذ يعد روبن أموريم هو المرشح الأوفر حظاً، بعد أن استبعد تشابي ألونسو.
ومن المرجح أن يتخذ اللاعبون قرارهم ومستقبلهم مع ليفربول، بمجرد تعيين المدرب الجديد.
يقول رومانو: "هناك الكثير من التغييرات التي تحدث في ليفربول، وقد قاموا بعمل جيد لجلب بعض الأشخاص الممتازين مثل مايكل إدواردز، وريتشارد هيوز، لذا الآن سيكون المدير الفني أرًا حاسمًا في بقاء اللاعبين".
وأضاف: "لست على علم بعروض وشيكة، ولم يتم إخباري بأي شيء، ولكن لا يزال الاهتمام السعودي بصلاح قويًا".
واختتم: "هذا ليس الوقت المناسب لتقديم العروض، ولا حتى للمحادثات كما قيل لي. إنه سعيد حقًا في ليفربول ويتمتع باحترافية فائقة".
ويبدو أن الأندية السعودية قد أوقفت التفاوض بشكل مؤقت، فقط، لحين استقرار الأمور في ليفربول المنشغل بالتعاقد مع المدرب الجديد، على أن تعود عجلة التفاوض مع افتتاح سوق الانتقالات الصيف القادم.