فابرزيو رومانو يكشف تطورا كبيرا حول صفقة الاتحاد السعودي الجديدة

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تطور كبير بشأن رغبة نادي الاتحاد السعودي في ضم الجزائري حسام عوار، لاعب وسط روما الإيطالي، في الميركاتو الحالي.

وستنتهي تجربة حسام عوار، بقميص روما بعد موسم واحد أمضاه مع الفريق الذي انضم إليه صيف عام 2023، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

ووفقا لما ذكره فابرزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، فإن "نادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم حسام عوار مقابل 12 مليون يورو".

وأضاف: "تبقى حاليا توضيح بعض تفاصيل العقد بين الطرفين، ومن المتوقع أنّ يحسم كل شيء في الأيام القليلة المقبلة".

وخاض حسام عوار، 25 مباراة بقميص فريق العاصمة الإيطالية، سجل خلالها 4 أهداف في جميع المسابقات (الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا والدوري الأوروبي).

وسينضم اللاعب الجزائري، البالغ من العمر 26 عاما، إلى قائمة أجانب الاتحاد، والتي تضم العديد من النجوم في مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي.

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ومثل عوار فريق ليون الأول ثمانية مواسم، بين 2015 و2023، ورحل مع نهاية عقده.

وارتدى اللاعب ذاته قميص منتخبي فرنسا تحت 17 و21 عامًا، كما خاض مباراة واحدة مع المنتخب الأول، قبل أن يقرر، الصيف الماضي، تمثيل منتخب الجزائر، ومنذ ذلك الحين لعب بشعاره 11 مباراة.