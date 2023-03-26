أزمة في بايرن ميونخ بعد تسريب إقالة ناغلزمان وتعيين توخيل قبل إعلانها بيوم كامل

وتحدث مدير الرياضة في بايرن ميونخ على محطة "سبورت 1" عن الانفصال عن ناغلزمان وحقيقة أن المدرب السابق علم لأول مرة بإقالته من وسائل الإعلام وليس من النادي وهذا أمر غير مسبوق في النادي البافاري.

وقال صالح حميديتش: "التقينا يوم الثلاثاء وتفاوضنا مع المدرب توماس توخيل يومي الأربعاء والخميس. بعد ذلك، عندما كنا واضحين نسبيًا مساء الخميس، كان علينا أن نعلم أن شخصًا ثالثًا قد سرب أمر المفاوضات والإقالة وبالتأكيد من الجانب الآخر (جانب توخيل)".

وسألت "بيلد" صالح حميديتش عن الطرف الآخر، وقد أوضح المدير الرياضي أن هذا لا يعني أن المدرب الجديد توخيل أو مستشاره أولاف مينكينغ، الذي يعتبر مخضرما للغاية في مثل هذه العمليات قد سربا الأمر، بل شخص خارجي ثالث.

وتدور الشكوك حول وكيل اللاعبين بيني زهافي الذي شارك في مفاوضات انتقال توخيل إلى تشيلسي وباريس سان جيرمان. ومع ذلك: وفقًا لمعلومات "بيلد"، تعامل مينكينغ مع بايرن ميونخ وحده، وهذه المرة لم يشارك زهافي.

وفي مفاوضات 2018، عندما كان توخيل مرشحًا بالفعل لتدريب بايرن ميونخ، كان هناك خط مباشر بين صالح حميديتش وتوخيل ومينكينغ.