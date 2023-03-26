أزمة في بايرن ميونخ بعد تسريب إقالة ناغلزمان وتعيين توخيل قبل إعلانها بيوم كامل
دخل نادي بايرن ميونخ في أزمة مفاجئة ونقاش محتدم بشأن إعلان صحيفة "بيلد" الألمانية إقالة المدير الفني يوليان ناغلزمان (35 عاما) من منصبه يوم الخميس الماضي أي قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي للنادي البافاري، إذ يبحث النادي حاليا بقيادة المدير الرياضي حسن صالح حميديتش عن الشخص الذي سرب الخبر للإعلام.
وتحدث مدير الرياضة في بايرن ميونخ على محطة "سبورت 1" عن الانفصال عن ناغلزمان وحقيقة أن المدرب السابق علم لأول مرة بإقالته من وسائل الإعلام وليس من النادي وهذا أمر غير مسبوق في النادي البافاري.
وقال صالح حميديتش: "التقينا يوم الثلاثاء وتفاوضنا مع المدرب توماس توخيل يومي الأربعاء والخميس. بعد ذلك، عندما كنا واضحين نسبيًا مساء الخميس، كان علينا أن نعلم أن شخصًا ثالثًا قد سرب أمر المفاوضات والإقالة وبالتأكيد من الجانب الآخر (جانب توخيل)".
وسألت "بيلد" صالح حميديتش عن الطرف الآخر، وقد أوضح المدير الرياضي أن هذا لا يعني أن المدرب الجديد توخيل أو مستشاره أولاف مينكينغ، الذي يعتبر مخضرما للغاية في مثل هذه العمليات قد سربا الأمر، بل شخص خارجي ثالث.
وتدور الشكوك حول وكيل اللاعبين بيني زهافي الذي شارك في مفاوضات انتقال توخيل إلى تشيلسي وباريس سان جيرمان. ومع ذلك: وفقًا لمعلومات "بيلد"، تعامل مينكينغ مع بايرن ميونخ وحده، وهذه المرة لم يشارك زهافي.
وفي مفاوضات 2018، عندما كان توخيل مرشحًا بالفعل لتدريب بايرن ميونخ، كان هناك خط مباشر بين صالح حميديتش وتوخيل ومينكينغ.
أين الحقيقة؟
الحقيقة هي كما تقول "بيلد": لم يكن لدى بايرن ميونخ ولا فريق مستشاري توخيل أي مصلحة في أن تصبح إقالة ناغلزمان علنية قبل الأوان.
وتقرير بيلد الحصري عن القرار النهائي لبايرن يوم الخميس قبل الساعة 10 مساءً بقليل بشأن إقالة ناغلزمان وتعيين توخيل في منتصف المفاوضات الجارية مع مدرب تشيلسي السابق، جاء بعد تلقي مراسلي الصحيفة كريستيان فولك وتوبياس ألتشفل ثلاث مكالمات مستقلة في الساعة 8:50 مساءً مع المعلومات التي بحثا عنها بعد ذلك.
وواجه ناغلزمان وإدارته أيضًا بيلد الساعة 8:57 مساءً بما تم نشره. في تلك المرحلة، لم يكن ناغلزمان يعرف شيئًا عن ما يحدث من تطورات في بايرن ميونخ.
ومع ذلك كتب المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو يوم الخميس في الساعة 9:11 مساءً عبر حسابه على تويتر، بأن بايرن يناقش احتمال إقالة ناغلزمان وأن توماس توخيل هو المرشح الأوفر حظًا لخلافته.
لماذا تدور الشكوك حول زهافي؟
أوضح مراسل بيلد توبياس ألتشفل أن المكالمة التي وصلته لم تكن من زهافي، لكن صالح حميديتش قال: "لا يسعني إلا أن أتحدث نيابة عن بايرن: تصرفنا بعدل. أول شخص اتصلنا به بعد المفاوضات كان يوليان ناغلزمان. لا يمكنك أن تلومنا. يعلم الجميع أنها لم تأت منا".
وفضلاً عن ذلك: "لقد انتظرنا التزام توماس توخيل وصدر قبل ذلك. لم أستطع الاتصال بيوليان قبل أن يوافق المدرب الآخر. كان من الممكن أن يرغب توماس في البدء في وقت لاحق أو لم يكن مهتمًا. لذلك: اختتمت المفاوضات ثم اتصلنا بيوليان ناغلزمان. لقد تصرفنا بإنصاف بقدر ما يمكن القيام به في صفقة كهذه. بالطبع ليس من الجيد أن يتم الإعلان عن الإقالة والتعاقد قبل إبلاغ المدرب السابق، لكن هذا ليس خطأنا ".
وقد قال صالح حميديتش ذلك بالفعل لناغلزمان، موضحا "اتصلت بيوليان مرة أخرى بعد ذلك. أعتقد أننا فعلنا كل شيء بطريقة أنه إذا التقينا مرة أخرى، فيمكننا دائمًا أن ننظر في أعين بعضنا البعض - وهذا مهم بالنسبة لي ".