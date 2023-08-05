ليونيل ميسي يقبّل مشجعا (فيديو)

وانضم ميسي لإنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وفضّل ميسي إنتر ميامي على العودة لبرشلونة، وعلى عرض الهلال السعودي.

ولعب ميسي 3 مباريات مع إنتر ميامي سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا.

وجميع المباريات التي لعبها ميسي مع إنتر ميامي كانت في بطولة كأس الدوريات، التي تجمع أندية من الولايات المتحدة والمكسيك، ولم يشارك بعد في الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي هدفا أمام كروز أزول وهدفين أمام أتلانتا يونايتد في دور المجموعات في كأس الدوريات.

وسيلعب إنتر ميامي مع إف سي دالاس في المباراة المقبلة في دور الـ16 من كأس الدوريات.