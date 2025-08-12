رفضته لأنه لا يستحم.. امرأة كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد

أشعلت الكولومبية جوليانا بانتوغا موجة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعدما وجّهت انتقادات حادة لحارس المرمى الإسباني المعتزل إيكر كاسياس، وصفتها وسائل الإعلام بأنها "الأجرأ حتى الآن".

القصة بدأت حين خرج كاسياس مؤخرًا لينفي تمامًا وجود أي علاقة عاطفية تجمعه ببانتوغا، مؤكدًا أن ما يُتداول بينهما مجرد شائعات بلا أساس.

لكن هذا النفي لم يمر مرور الكرام، إذ ردّت جوليانا بلهجة حادة عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أنها كانت تربطها به علاقة عاطفية حقيقية، وأنها تملك الحقيقة بشأن ما جرى بينهما.

تصريحات مثيرة على الهواء

في مداخلة مباشرة عبر برنامج تاردي آ إر الإسباني (TardeAR)، كررت بانتوغا تأكيدها على وجود علاقة عاطفية مع حارس ريال مدريد السابق، لكنها نفت أن يكون بينهما أي علاقة جسدية.

وأوضحت أن كاسياس "كان يحاول معها باستمرار" وحين سألها المذيع عن سبب رفضها، جاء ردها صادمًا: "لأسباب تتعلق بالنظافة… كيف أقول ذلك حتى لا يبدو قاسيًا؟ كان شخصًا لا يستحم يوميًا".

هذا التصريح أثار دهشة الحاضرين في الاستوديو، ودفع الإعلامية فيرونيكا دولانتو إلى مقاطعتها وتحذيرها من العواقب القانونية المحتملة، قائلة: أعتقد أنك تضعين نفسك في مشكلة

ورغم التحذيرات التي تلقتها مباشرة على الهواء، تمسكت بانتوغا بموقفها، مؤكدة أن كلامها "حقيقي" وأن لديها "أدلة" تثبت أقوالها، لكنها رفضت الكشف عن طبيعة هذه الأدلة.

وأكدت صديقة كاسياس المزعومة أن الحارس السابق "مهووس بها" حيث قالت: حتى اليوم الموافق 11 أغسطس، لا يزال مهووسًا بي .. حظرته على واتساب وإنستغرام، ويوم السبت كتب لي على تيك توك يسألني لماذا حظرته.. لدي لقطات شاشة تثبت ذلك.

بهذه التصريحات، فتحت بانتوغا فصلًا جديدًا من الجدل حول الحياة الخاصة لكاسياس، الذي يحاول الحفاظ على صورته العامة بعيدًا عن الشائعات.