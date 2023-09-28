إحصائية: 2264 عملية اعتقال ذات صلة بكرة القدم في إنجلترا وويلز

وكانت 200 عملية اعتقال على صلة بحيازة المخدرات و101 أخرى ذات صلة بكأس العالم 2022 في قطر، وكان 90 في المئة من المعتقلين من مشجعي الفرق المنافسة في أعلى خمس درجات بإنجلترا.

وتصدر وست هام يونايتد القائمة للموسم الثاني على التوالي باعتقال 89 من مشجعيه يليه مانشستر يونايتد (83) وليدز يونايتد (69).

كما اعتقلت الشرطة 123 شخصا على صلة بمباريات إنجلترا وويلز، 101 منها مرتبطة بكأس العالم في قطر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن المخالفات التي أدت إلى أكبر عدد من الاعتقالات هي "الإخلال بالنظام العام (34%) والعنف (21%) وجرائم الكحول (9%) وحيازة مخدرات من الدرجة الأولى (9%)".

وإجمالي عدد المعتقلين هو الأكبر في موسم واحد منذ موسم 2013-2014.