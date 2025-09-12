بعد انسحاب الخطيب.. أول خطوة من حسام غالي في انتخابات الأهلي

اتخذ حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، أول خطوة، في مستقبله مع القلعة الحمراء، بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي، عدم ترشحه لولاية جديدة.

محمود الخطيب كان قد أعلن، اليوم الجمعة، قراره عدم الترشح لولاية جديدة عبر بيان رسمي وجهه لأعضاء مجلس الإدارة، عازيًا قراره إلى توصيات الأطباء وضرورة الابتعاد عن الضغوط، ليُطوي بذلك صفحة من تاريخ مسيرته مع الأهلي.

وقبل ذلك أثار حسام غالي جدلا كبيرًا، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل في إحدى منصات الـ"بودكاست"، التي عبر فيها عن طموحه لقيادة النادي، وعدم رضاه عن أشياء كثيرة، ما أدى إلى إحالته للتحقيق من قبل الخطيب.

أول خطوة من حسام غالي

أكد مصدر في النادي الأهلي أن هناك جلسة اليوم بين حسام غالي عضو مجلس إدارة الاهلي وياسين منصور.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن ياسين منصور سيترشح لمنصب رئيس النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وتابع أن ياسين يرغب في وجود حسام غالي معه في قائمة في منصب النائب، وأن الجلسة المزمع عقدها ستكون لحسم هذا الامر.

وأشار إلى أن حسام غالي يرحب بشدة في أن يكون مع ياسين منصور بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة.