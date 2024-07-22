حقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب مضيفه بيراميدز بنتيجة 1-0، مساء الاثنين، في الجولة 31 للدوري المصري على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي شهدت حالتي طرد من نصيب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في الدقيقة 80 وخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في الدقيقة 88.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 29 مباراة، ويتبقى له 5 لقاءات على نهاية البطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 26 مباراة، ويتبقى له 8 لقاءات على نهاية مشوار الدوري.

ويخوض الأهلي مواجهته القادمة ضد المصري البورسعيدي في لقاء مؤجل من الجولة 18 للدوري المصري.

وتقام هذه المباراة على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة 26 يوليو الجاري.

ويحتل المصري بقيادة مدربه علي ماهر المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة.

وضمن المصري المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل لاحتلاله المركز الثالث في ترتيب الدوري بعد نهاية مباريات الدور الأول في ظل تعثر إنهاء الدوري المصري قبل الموعد النهائي لإرسال الفرق المشاركة في البطولات القارية.