قال إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي الجديد، إنه سيكون من الأفضل لبن تشيلويل الرحيل عن النادي؛ بسبب معاناته لدخول تشكيلة الفريق المزدحمة، قبل مباراة الفريق الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، غدا الأحد.

ويستمر عقد تشيلويل حتى 2027، وشارك الدولي الإنجليزي في 106 مباريات مع تشيلسي منذ انضمامه من ليستر سيتي عام 2020، وساعد الفريق الواقع في غرب لندن على الفوز بدوري أبطال أوروبا في العام التالي.

وابتعد اللاعب (27 عاما)، الذي يلعب عادة في مركز الظهير الأيسر مع تشيلسي، عن التشكيلة الأساسية بعد وصول الإسباني مارك كوكوريلا في عام 2022.

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وغاب تشيلويل عن الملاعب بسبب الإصابة الموسم الماضي، وشارك في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وقال ماريسكا للصحفيين: "تشيلويل لم يتدرب خلال الأيام القليلة الماضية لأنه كان مريضا. من الواضح أنني أحب الطريقة التي يلعب بها، لكن المشكلة هي أنه يعاني معنا قليلا للعثور على أفضل مركز له.

"تدرب صباح الجمعة 22 لاعبا، وإذا سألتهم جميعا سيقولون إنهم يريدون اللعب ضد مانشستر سيتي غدا، ولكن هذا مستحيل.

"عندما يتدربون كل يوم ولا يشاركون، فهذا ليس أمرا جيدا لهم أو لي، إذ يتعين علي اتخاذ قرار. ربما يكون من الأفضل الرحيل والمشاركة باستمرار في مكان آخر. فترة الانتقالات مفتوحة، لذلك سنرى ما سيحدث".