يخوض ريال مدريد مواجهته الأولى على ملعبه "سانتياغو برنابيو" هذا الموسم، حين يستضيف مساء اليوم الأحد منافسه بلد الوليد في الجولة الثانية للدوري الإسباني.

وتشهد الجولة الثانية أيضًا مواجهة تجمع بين أتلتيكو مدريد وضيفه جيرونا في الليغا.

ويستضيف ليفربول منافسه برينتفورد في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي كما يخرج تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون.

وتشهد منافسات الجولة الثانية للدوري الإيطالي مواجهة بين روما وضيفه إمبولي كما يستضيف نابولي منافسه إمبولي.

ويخرج بايرن ميونخ لمواجهة قوية ضد فولفسبورغ في الجولة الثانية للدوري الألماني.

وتشهد منافسات جولة الإياب للدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا مواجهة بين الهلال السوداني وضيفه الأهلي بنغازي الليبي كما يستضيف الاتحاد المنستيري التونسي منافسه بسي التشادي، ويلتقي الجيش الملكي المغربي ضيفه ريمو ستارز النيجيري.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

ريال مدريد وبلد الوليد – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 3.

أتلتيكو مدريد وجيرونا – 10:30 مساءً – BEIN SPORTS 3.

الدوري الإنجليزي:

وولفرهامبتون وتشيلسي – 4:00 عصرًا – BEIN SPORTS 1.

ليفربول وبرينتفورد – 6:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإيطالي:

نابولي وبولونيا – 9:45 مساءً – أبوظبي بريميوم 1 وSsc

روما وإمبولي – 9:45 مساءً – أبوظبي بريميوم 2 وSsc

الدوري الألماني:

فولفسبورغ وبايرن ميونخ – 4:30 عصرًا – BEIN SPORTS 5.

دوري أبطال أفريقيا:

الاتحاد المنستيري التونسي وبسي التشادي – 7:00 مساءً – الوطنية التونسية 2.

الجيش الملكي المغربي وريمو ستارز النيجيري – 11:00 مساءً – المغربية الرياضية