أخبار لا تسعد الأهلي والزمالك.. نيوم "ينقض" على مصطفى محمد

تلقى مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، عرضاً من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وارتبط اسم مصطفى محمد بالعودة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل خاصة في ظل اهتمام أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

أخبار ذات علاقة هل يتكفل ممدوح عباس بانتقال مصطفى محمد إلى الزمالك؟

وكشف مصدر مقرب من اللاعب مصطفى محمد عن اهتمام كبير من جانب نادي نيوم السعودي لضمه في الموسم المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "نيوم السعودي تواصل مع مصطفى محمد للاستفسار عن طلباته الشخصية والمادية من أجل تقديم عرض رسمي لناديه من أجل ضمه استعدادا للموسم الجديد".

أخبار ذات علاقة أعلى راتب.. الزمالك يتحرك لمنع انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي

وتابع: "اللاعب لا يمانع من اللعب في الدوري السعودي، الأمر الذي سيجعل نيوم يتواصل بشكل مباشر خلال الساعات الماضية مع نانت من أجل معرفة طلباتهم المادية لضم نجم الفراعنة".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية مؤخرًا إلى أن نانت حدد قيمة 10 ملايين دولار للموافقة على بيع مصطفى محمد لأي نادٍ يرغب في ضمه، خاصة وأن اللاعب يتبقى له موسمان في عقده مع النادي الفرنسي، والذي يستمر حتى 30 يونيو 2027".

واختتم المصدر حديثه قائلا: "النادي السعودي يرغب في ضم مصطفى قبل نهاية الميركاتو، والساعات القادمة ستشهد تطورا ملحوظا في الصفقة".

أخبار ذات علاقة صدمة كبيرة.. كم طلب مصطفى محمد من أجل اللعب للأهلي المصري؟

وكان نادي نيوم قد تعاقد مع ناثان زيزي مدافع نانت الفرنسي مساء اليوم الخميس في صفقة مميزة لتدعيم دفاعه.