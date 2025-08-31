الجيش الأوكراني: القوات الروسية فشلت في السيطرة الكاملة على أي مدينة أوكرانية خلال الصيف

logo
رياضة

الاتحاد السعودي يدرس "خطف" صفقة النصر السعودي

الاتحاد السعودي يدرس "خطف" صفقة النصر السعودي
من مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبرالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 7:22 ص

دخلت إدارة نادي الاتحاد السعودي على خط المفاوضات للتعاقد مع عبد الله مادو، مدافع فريق الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهي الصفقة ذاتها التي يسعى النصر لحسمها أيضًا.

وكشفت تقارير أن إدارة الاتفاق اشترطت على النصر التنازل عن مستحقات متأخرة بقيمة 12 مليون ريال تخص صفقة خالد الغنام، إلى جانب دفع 6 ملايين ريال إضافية مقابل السماح بانتقال مادو. كما طلبت إدارة الاتفاق إلغاء بند الـ25% من قيمة أي بيع مستقبلي يتعلق بعقد الغنام.

أخبار ذات علاقة

نادى الاتحاد السعودي

صفقة كبيرة على أبواب نادي الاتحاد السعودي

  

أخبار ذات علاقة

نغولو كانتي في تدريبات الاتحاد

نريد كانتي مقابله.. النصر السعودي يغري الاتحاد بصفقة تبادلية

وبسبب هذه الشروط، قرر النصر تأجيل حسم الصفقة لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن مدافعه عبد الإله العمري، الذي بات هو الآخر هدفًا لنادي الاتحاد.

وقال الإعلامي الرياضي متعب الهزاع في تصريحات تلفزيونية: "الاتحاد استفسر عن موقف عبد الله مادو من أجل التعاقد معه، خاصة أن الاتفاق يمر بضائقة مالية ويدرس بيع عدد من لاعبيه لتجاوزها بشكل عاجل".

وأضاف: "الاتحاد يوازن بين خيار ضم عبد الإله العمري من النصر أو التعاقد مع عبد الله مادو".

 

يذكر أن النصر بدأ مفاوضاته مع مادو مطلع أغسطس الجاري بناءً على طلب مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لتعزيز الخط الخلفي.

عبد الله مادو

وكان مادو قد تدرج في الفئات السنية بنادي النصر وصولًا إلى الفريق الأول، ونجح في التتويج ببطولات الدوري، كأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى صفوف الاتفاق.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC