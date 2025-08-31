الاتحاد السعودي يدرس "خطف" صفقة النصر السعودي

دخلت إدارة نادي الاتحاد السعودي على خط المفاوضات للتعاقد مع عبد الله مادو، مدافع فريق الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهي الصفقة ذاتها التي يسعى النصر لحسمها أيضًا.

وكشفت تقارير أن إدارة الاتفاق اشترطت على النصر التنازل عن مستحقات متأخرة بقيمة 12 مليون ريال تخص صفقة خالد الغنام، إلى جانب دفع 6 ملايين ريال إضافية مقابل السماح بانتقال مادو. كما طلبت إدارة الاتفاق إلغاء بند الـ25% من قيمة أي بيع مستقبلي يتعلق بعقد الغنام.

وبسبب هذه الشروط، قرر النصر تأجيل حسم الصفقة لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن مدافعه عبد الإله العمري، الذي بات هو الآخر هدفًا لنادي الاتحاد.

وقال الإعلامي الرياضي متعب الهزاع في تصريحات تلفزيونية: "الاتحاد استفسر عن موقف عبد الله مادو من أجل التعاقد معه، خاصة أن الاتفاق يمر بضائقة مالية ويدرس بيع عدد من لاعبيه لتجاوزها بشكل عاجل".

وأضاف: "الاتحاد يوازن بين خيار ضم عبد الإله العمري من النصر أو التعاقد مع عبد الله مادو".

يذكر أن النصر بدأ مفاوضاته مع مادو مطلع أغسطس الجاري بناءً على طلب مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لتعزيز الخط الخلفي.

وكان مادو قد تدرج في الفئات السنية بنادي النصر وصولًا إلى الفريق الأول، ونجح في التتويج ببطولات الدوري، كأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى صفوف الاتفاق.