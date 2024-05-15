رغم اعتزاله.. هازارد يتسبب في صدمة لريال مدريد

كشفت صحيفة "تليغراف" عن صدمة تسبب بها البلجيكي إدين هازارد، لنادي ريال مدريد، رغم إعلان اعتزاله مؤخرا.

وكان هازارد، البالغ 33 عامًا، قد أعلن اعتزاله في أكتوبر من العام الماضي، بعد مسيرة مميزة لعب خلالها لأندية ليل، وتشيلسي، وريال مدريد، إلا أن رحلته توقفت في النادي الملكي بسبب الإصابات الطويلة التي لازمته.

وقالت صحيفة "تليغراف" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "تشيلسي سيحصل على مكافأة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني من صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد بعد وصول ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الحالي، على الرغم من اعتزال اللاعب كرة القدم قبل 7 أشهر".

وأضاف التقرير: "توصل ريال مدريد وهازارد إلى اتفاق على إنهاء عقده الصيف الماضي، وأعلن اعتزاله في شهر أكتوبر، رغم أن شروط انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد لا تزال سارية، وأحد رسوم انتقاله كان عبارة عن مكافآت يمكن تحقيقها، مثل وصول ريال مدريد إلى نهائيات أوروبية كبرى".