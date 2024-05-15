رغم اعتزاله.. هازارد يتسبب في صدمة لريال مدريد
كشفت صحيفة "تليغراف" عن صدمة تسبب بها البلجيكي إدين هازارد، لنادي ريال مدريد، رغم إعلان اعتزاله مؤخرا.
وكان هازارد، البالغ 33 عامًا، قد أعلن اعتزاله في أكتوبر من العام الماضي، بعد مسيرة مميزة لعب خلالها لأندية ليل، وتشيلسي، وريال مدريد، إلا أن رحلته توقفت في النادي الملكي بسبب الإصابات الطويلة التي لازمته.
وقالت صحيفة "تليغراف" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "تشيلسي سيحصل على مكافأة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني من صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد بعد وصول ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الحالي، على الرغم من اعتزال اللاعب كرة القدم قبل 7 أشهر".
وأضاف التقرير: "توصل ريال مدريد وهازارد إلى اتفاق على إنهاء عقده الصيف الماضي، وأعلن اعتزاله في شهر أكتوبر، رغم أن شروط انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد لا تزال سارية، وأحد رسوم انتقاله كان عبارة عن مكافآت يمكن تحقيقها، مثل وصول ريال مدريد إلى نهائيات أوروبية كبرى".
وتابع: "تم بيع هازارد إلى ريال مدريد في عام 2019 مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، مع أكثر من 40 مليون جنيه تعتمد على الأداء، وتم تفعيل هذا الشرط الأخير بعد تجاوز فريق كارلو أنشيلوتي لفريق بايرن ميونخ ليصبح على بعد فوز واحد من التتويج بلقب أبطال أوروبا".
وأوضحت الصحيفة: "ورغم أن المبلغ الذي حصل عليه تشيلسي صغير مقارنة برسوم الانتقالات في السوق الحالية، فإن المكافأة لا تزال مرحبًا بها من قبل تشيلسي الذي يسعى، مثل الأندية الأخرى، للامتثال لقواعد الربح والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز".
هازارد واجه صعوبات في الحفاظ على لياقته واللعب بانتظام خلال فترة تواجده في إسبانيا، حيث لعب فقط 54 مباراة في الدوري الإسباني خلال مواسمه الأربعة مع ريال مدريد، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا في عام 2022.
ويستضيف استاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024، والتي تجمع كلًّا من ريال مدريد وبروسيا دورتموند، في الأول من شهر يونيو المقبل.
وتأهل الميرنغي إلى المباراة النهائية بعد أدائه القوي في مواجهته مع بايرن ميونخ في نصف النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل 2-2، بينما فاز الملكي في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، ليحسم المجموع لصالحه بنتيجة 4-3.
بينما تأهل دورتموند إلى النهائي بعد فوزه على باريس سان جيرمان في مباراة الدور نصف النهائي بمجموع 2-1.