عدي الدباغ يضع بصمته الأولى مع الزمالك (فيديو)

وضع الفلسطيني عدي الدباغ بصمته الأولى مع الزمالك بعد أن هز شباك المصري البورسعيدي في لقاء الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في الجولة السادسة للدوري المصري.

وانضم الدباغ إلى صفوف الزمالك في شهر يوليو الماضي لتدعيم خط الهجوم.

واستغل الدباغ كرة عرضية مررها إليه ناصر ماهر وحولها داخل شباك المصري في الدقيقة 30.

ولم يسجل الدباغ على مدار 4 مباريات لعبها مع الزمالك وواجه انتقادات واسعة بسبب صيامه التهديفي.

وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بعد أن طالب الزمالك بالحصول على ضربة جزاء بعد سقوط عدي الدباغ في منطقة الجزاء.

وسقط أيضاً صلاح محسن لاعب المصري في منطقة جزاء الزمالك مطالباً بالحصول على ضربة جزاء ولكن الحكم محمود ناجي أكد عدم وجود مخالفة.

يشار إلى أن المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي قد جمع 11 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا صاحب المركز الثاني.

ولم يعرف المصري طعم الخسارة خلال الجولات الخمس الأولى للدوري المصري بينما خسر الزمالك أمام وادي دجلة.