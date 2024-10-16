"علاقة بالتراضي".. مفاجآت مدوية في قضية اتهام مبابي بالاغتصاب

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية، بشأن قضية "الاغتصاب المزعوم"، التي يشتبه في أن يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي متهمًا فيها، في أثناء وجوده في العاصمة السويدية ستوكهولم.

الشرطة السويدية كانت قد فتحت تحقيقًا في شكوى مقدمة من امرأة بشأن "اغتصاب مزعوم"، وقع لها في الليلة التي قضى فيها مبابي وبعض من أصدقائه يومَي إجازة، في أحد فنادق ستوكهولم، الأسبوع الماضي.

ولكن نشرت صحيفة "لو باريزيان" تقريرًا قالت فيه إن مبابي وصديقه في المنتخب الفرنسي نوردى موكيلى، قضيًا ليلة في ناد ليلي يسمى (V)، حيث التقى نجم الفريق الفرنسي شابة يُزعم أنها مارست معه علاقة بموافقة مسبقة.

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وقالت الصحيفة في تقريرها: "لقد عرفنا بالفعل بعض تفاصيل الأمسية التي قضاها كيليان مبابي في ستوكهولم، مستفيدًا من 5 أيام إجازة منحها له ريال مدريد، حيث استغل النجم الفرنسي الفرصة لقضاء 48 ساعة في ستوكهولم".

وأضافت: "مبابي قام بعلاقة بالتراضي مع إحدى الشابات الموجودات في الملهى الليلي بعد أن عاد للفندق الذي أقام فيه في عاصمة السويد".

وأوضحت: "هذه العلاقة تمت بالتراضي ودون أي شكوك أو مشكلات ما بينه وبين الفتاة، التي رفضت الصحيفة أن تذكر اسمها".

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر أن مبابي لديه رسائل تفيد بأن العلاقة مع الفتاة كانت بالتراضي.

واختتمت: "حتى الآن لا شيء يدل على كون مبابي متهمًا بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب".