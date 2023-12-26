توني كروس يكشف شرطه الأساسي لتجديد عقده مع ريال مدريد
كشفت شبكة "كادينا سير" عن الشرط الأساسي الذي وضعه الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، من أجل تجديد تعاقده مع "الميرنغي" لمدة عام جديد.
وذكرت تقارير، مؤخرا، أن هناك حملة بدأت داخل جدران ريال مدريد؛ لإقناع النجم الألماني بتمديد عقده لعام إضافي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في ظل تفكيره بالاعتزال.
ولكن "كادينا سير" أوضحت أن "كروس سيوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد، إذا تلقى ضمانات بأنه سيلعب أساسيا في تشكيل الفريق، خلال الموسم المقبل".
وأكد التقرير أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، أبلغ توني كروس بأنه سيستمر في كونه لاعباً مهماً إذا بقي مدرباً للموسم المقبل.
كما شدد أنشيلوتي في جلسة جمعته بكروس على أنه يعتبره قطعة أساسية في تشكيل الفريق، ولا يعتزم تدعيم الفريق بأي لاعب جديد في خط الوسط.
وما زال كروس يرغب في إنهاء مسيرته بالصورة المثالية، لتجنب ما حدث مع البرازيلي مارسيلو في موسمه الأخير، فقد بدأ الموسم كبديل في 3 مواجهات من أصل أول 4 لقاءات، ما جعله يشك في قراره بالاستمرار، قبل أن يستعيد مكانته الأساسية لدى المدرب كارلو أنشيلوتي.
ويعتبر توني كروس أحد العناصر الأساسية في صفوف النادي الإسباني، إذ لعب 23 من أصل 24 لقاء للميرنغي هذا الموسم، وهو أكثر لاعب صناعة للأهداف مع الفريق الملكي هذا الموسم.