توني كروس يكشف شرطه الأساسي لتجديد عقده مع ريال مدريد

كشفت شبكة "كادينا سير" عن الشرط الأساسي الذي وضعه الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، من أجل تجديد تعاقده مع "الميرنغي" لمدة عام جديد.

وذكرت تقارير، مؤخرا، أن هناك حملة بدأت داخل جدران ريال مدريد؛ لإقناع النجم الألماني بتمديد عقده لعام إضافي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في ظل تفكيره بالاعتزال.

ولكن "كادينا سير" أوضحت أن "كروس سيوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد، إذا تلقى ضمانات بأنه سيلعب أساسيا في تشكيل الفريق، خلال الموسم المقبل".

وأكد التقرير أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، أبلغ توني كروس بأنه سيستمر في كونه لاعباً مهماً إذا بقي مدرباً للموسم المقبل.