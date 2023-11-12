NBA.. أورلاندو ماجيك يسقط ميلووكي باكس في دوري السلة الأمريكي
أحرز باولو بانشيرو 26 نقطة وأضاف زميله فرانز فاغنر 24 نقطة ليفوز فريقهما أورلاندو ماجيك على ضيفه ميلووكي باكس 112-97 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وبدأ أورلاندو تقدمه قرب نهاية الربع الأول وحافظ على تفوقه حتى النهاية وتقدم في مرحلة ما بفارق 21 نقطة بفضل أسلوب هجومي فعال ومتوازن.
وأحرز خمسة لاعبين من أورلاندو أرقامًا مزدوجة منهم جايلين ساجز، الذي سجل 20 نقطة، وموريتز فاجنر الذي أحرز 19 نقطة عندما شارك بديلًا.
وقاد يانيس أنتيتوكومبو الفريق الزائر بإحراز 35 نقطة والسيطرة على 10 كرات مرتدة لكنه فشل في منع الهزيمة.
وخاض باكس المباراة الثانية على التوالي دون لاعبه المصاب داميان ليلارد.
وفي مواجهة أخرى وبفضل جهود لاعبه البديل كريس لوفير فاز كليفلاند كافاليرز على مضيفه غولدن ستيت وريورز 118-110.
أحرز لوفير 22 نقطة للفريق الفائز وسجل زميله دين ويد رمتين ثلاثيتين حاسمتين في الربع الأخير.
وكان ستيفن كوري، لاعب غولدن ستيت، أفضل مسجلي المباراة عندما أحرز 30 نقطة لفريقه لكنها لم تكن كافية لمنع الهزيمة.
وفي بقية المباريات، فاز بوسطن سيلتيكس على ضيفه تورونتو رابتورز 117-94 وخارج ملعبه فاز ميامي هيت على أتلانتا هوكس 117-109.