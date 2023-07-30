نهيلة بنزينة نجمة منتخب المغرب تدخل التاريخ كأول لاعبة محجبة تشارك في كأس العالم (صور)
دخلت نهيلة بنزينة، مدافعة منتخب المغرب للسيدات، التاريخ بعد مشاركتها مع منتخب بلادها أمام منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، في المباراة الثانية للمغرب ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.
وحقق المغرب أول انتصار عربي على الإطلاق في كأس العالم للسيدات بتغلبه بهدف نظيف على كوريا الجنوبية في ثاني جولات المجموعة الثامنة ليبدد آمال منتخب البلد الآسيوي في الاستمرار بالبطولة.
وتقدم المنتخب المغربي، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، في الدقيقة السادسة عندما سجلت ابتسام الجريدي أول هدف عربي على الإطلاق في البطولة.
والمغرب أول منتخب عربي يشارك في نهائيات البطولة التي تقام نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.
ودخلت بنزينة التاريخ باعتبارها أول لاعبة محجبة تشارك في بطولة عالمية رفيعة المستوى.
وتلعب بنزينة في نادي الجيش الملكي المغربي، الذي حصد الدوري المحلي للسيدات ثماني مرات.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ألغى الحظر المفروض على تغطية الرأس لأسباب دينية العام 2014.
ولم تشارك "بنزينة" في مباراة الفريق الأولى بالمونديال الحالي، والتي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني صفر / 6، ولكنها شاركت في مباراة اليوم، التي فاز بها المنتخب المغربي.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد المغرب إلى ثلاث نقاط متساويًا مع ألمانيا وكولومبيا، بينما تتذيل كوريا الجنوبية المجموعة بعد هزيمتين، وسيودع منتخب البلد الآسيوي البطولة إذا تجنبت ألمانيا الخسارة أمام كولومبيا في المباراة التي تجمعهما في وقت لاحق اليوم.