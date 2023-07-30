نهيلة بنزينة نجمة منتخب المغرب تدخل التاريخ كأول لاعبة محجبة تشارك في كأس العالم (صور)

دخلت نهيلة بنزينة، مدافعة منتخب المغرب للسيدات، التاريخ بعد مشاركتها مع منتخب بلادها أمام منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، في المباراة الثانية للمغرب ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وحقق المغرب أول انتصار عربي على الإطلاق في كأس العالم للسيدات بتغلبه بهدف نظيف على كوريا الجنوبية في ثاني جولات المجموعة الثامنة ليبدد آمال منتخب البلد الآسيوي في الاستمرار بالبطولة.

وتقدم المنتخب المغربي، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، في الدقيقة السادسة عندما سجلت ابتسام الجريدي أول هدف عربي على الإطلاق في البطولة.