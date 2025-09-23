ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

تفوّق على مبابي.. أكثر لاعب أبهر جمهور ريال مدريد أمام ليفانتي

احتفال لاعبي ريال مدريدالمصدر: رويترز
إرم نيوز – نورالدين ميفراني

حقق ريال مدريد  فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني بعدما قهر مضيفه ليفانتي بنتيجة 4-1، مساء الثلاثاء، معززاً العلامة الكاملة في مشواره هذا الموسم بالليغا.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور رباعية ريال مدريد، ثم أحرز الشاب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو أول أهدافه بقميص الفريق الإسباني.

 وسجل الفرنسي كليان مبابي الهدفين الثالث والرابع في الشوط الثاني ليعزز انتصار فريقه الذي وصل إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب.

ورغم تألق النجم الفرنسي وتسجيله هدفين أمام ليفانتي، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور كان نجم المباراة، حيث سجل هدفاً، وصنع آخر في الشوط الأول.

 وتحرك النجم البرازيلي بشكل جيد في المباراة، وكان مصدر خطورة ريال مدريد، كما عاد لمساعدة الدفاع بشكل لافت، وساهم في بناء الهجمات، وصنع عدة فرص لزملائه، وحصل على تقييم مرتفع 9.3.

ورغم غضبه في المباراة السابقة بسبب تغييره إلا أن المدرب تشابي ألونسو أشركه أساسياً، ولم يقم بتغييره لتكون مباراة ليفانتي أول مواجهة يكملها فينيسيوس جونيور هذا الموسم.

 وأنهى النجم البرازيلي المباراة قائداً لريال مدريد بعد تغيير القائد الأوروغوياني فيدي فالفيردي. 

 

