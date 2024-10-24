النصر الليبي يعلن مواجهة الزمالك ودياً

أعلن نادي النصر الليبي توصله لاتفاق مع الزمالك المصري لخوض مباراة ودية بين الفريقين.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر الليبي عبر فيسبوك بيانًا أعلنت خلاله إقامة مباراة اعتزال لرمز الوفاء خالد حسين لاعب النصر السابق ضد الزمالك بطل كأس السوبر الأفريقي.

ولم يعلن نادي النصر أي تفاصيل حول موعد المباراة الودية ضد الزمالك التي تقام في ليبيا بحسب البيان الصادر عن الفريق الليبي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي يوم الـ27 من سبتمبر الماضي على حساب الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بينهما في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

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ويستعد النصر لخوض منافسات الدوري الليبي في الموسم الجديد الذي ينطلق يوم الـ25 من نوفمبر المقبل.

وحقق نادي النصر لقب الدوري الليبي في الموسم الماضي بعد صدارته للدورة السداسية للتتويج.

وودع النصر الليبي منافسات دوري أبطال أفريقيا مبكرًا على يد المريخ السوداني في الدور التمهيدي.

وتعادل النصر مع ضيفه المريخ في ليبيا دون أهداف، بينما فاز المريخ بثنائية دون رد في مباراة الإياب.