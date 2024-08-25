نزال ملاكمة بين رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.. ما القصة؟ | إرم نيوز

قدم اليوتيوبر أولاغدي أولينكا وليامز الشهير بـ"KSI" اقتراحًا مثيرًا بإمكانية تنظيم نزال بين الثنائي الأشهر في ملاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، وزلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان السابق.

ويستعد نجم اليوتيوب "KSI" لسلسلة Misfits Boxing X Series 17 التي ستقام يوم السبت الموافق 31 أغسطس في دبلن، إحدى هذه المواجهات ستشهد ظهور الفائز السابق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز داني سيمبسون لأول مرة في مواجهة مع اليوتيوبر داني آرونز.

وقال KSI في تصريحات لموقع "talksport"، إنه لا يستبعد مواجهة رونالدو وإبراهيموفيتش في صدام ملاكمة ضمن السلسلة نفسها.

وأضاف: "لا أحد يعرف أبدًا، رونالدو ضد زلاتان إبراهيموفيتش، قد يكون شيئًا رائعًا".

رونالدو البالغ من العمر 39 عامًا يقترب أكثر فأكثر من نهاية مسيرته الكروية، ولكن رغبته في الحفاظ على لياقته البدنية طوال العام قد تمنحه ميزة.

في المقابل يحافظ إبراهيموفيتش أيضا على لياقته البدنية محافظة رائعة، ودائمًا ما ينشر فيديوهات وهو يتدرب بقوة.

يذكر أن رونالدو وإبراهيموفيتش تنافسا بقوة عبر سنوات مضت سواء أدوليًّا في مواجهات البرتغال والسويد، أم على صعيد الأندية.

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وتواجه "الدون" 13 مرة مع زلاتان، منها 3 مباريات على مستوى المنتخبين البرتغالي والسويدي، و10 على صعيد الأندية.

أحد أشهر تلك المواجهات كانت كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في 2009، والذي حسمه البارسا بفوز 1-0 وقع عليه السويدي.